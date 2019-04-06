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Российские фильмы, которые стоит посмотреть каждому

Москва, 06.04.2019
В последние годы количество российских фильмов, получивших всемирное признание, значительно увеличилось.
#PressRelease

Ниже приведен краткий список русских фильмов онлайн, которые заслужили одобрение как со стороны критиков, так и со стороны зрителей.

Дуэлянт. Центральное место в сюжете этой картины занимает отставной офицер Яковлев, которой стреляется на дуэлях по найму за сторону, оплатившую эту услугу. Дуэлянт побеждает во всех поединках, а полученные им ранения не бывают смертельными. Однако его интересуют не деньги, а возможность восстановить попранную честь.

Коллектор. Центральное место в сюжете этого фильма отведено опытному коллектору Артуру, профессиональные обязанности которого состоят в выбивания больших долгов. Он обладает способностью грамотно находить и использовать информацию о должниках для оказания давления на них. Должники погашают задолженности лишь для того, чтобы иметь возможность больше никогда не вести с ним телефонные переговоры. Однако в интернете внезапно появляется жуткий видеоролик, в котором Артур представлен преступником, готовым на любую гнусность. Найти автора этого видеоролика и восстановить свою репутацию ему нужно всего за одну ночь.

Класс коррекции. В центре этой кинокартины находится инвалид-колясочник Лена Чехова, которая в течение долгих лет училась на дому, а затем продолжила обучение в обычной школе, но в классе для детей, не похожих на типовых школьников. Изменение привычного образа жизни девочки будет сопоставимо для нее с железнодорожной катастрофой.

Тряпичный союз. Сюжет этого кинофильма строится вокруг жизни тихого подростка Вани, которая сильно изменяется после его знакомства с группой спортсменов, фантазеров и хулиганов, именующих себя «Тряпичный союз». В результате попыток произвести впечатление на новых друзей судьба забитого мальчика претерпевает радикальные перемены.

Метаморфозис. Этот фильм посвящен дружеским взаимоотношениям двадцатипятилетнего композитора Алексея и одиннадцатилетней девочки Саши, которые помогают друг другу.

Про Любовь. Эта кинокартина состоит из несколько историй, почти никак не связанных друг с дружкой. Они подобны бусинам, которые нанизаны на нитку лекции о любви, читаемых героиней Ренаты Литвиновой. Лишь затем эта героиня превращается в персонажа одной из историй. После чего композиция складывается изящно и непредсказуемо.

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