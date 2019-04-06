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Обострение в ЮКМ: десятки китайских рыбацких судов появились около филиппинского острова

Москва, 06.04.2019
#Мир
  • Обострение в ЮКМ: десятки китайских рыбацких судов появились около филиппинского острова

EPA\TASS

Дутерте призывает Пекин «отвалить» от контролируемого Филиппинами островка Титу, второго по размерам острова в архипелаге Спратли. Глава Филиппин рассказал, что приказал военным защищать остров. Он также заявил, что, если понадобится, готов отправить против «агрессоров» специальных самоубийц, обвешанных взрывчаткой.

Поводом к гневной тираде филиппинского президента, обычно очень осторожного в высказываниях относительно Китая, который обещает инвестировать в экономику Филиппин десятки миллиардов долларов, стали события вокруг острова Титу. Как заявил представитель МИД Филиппин, Титу окружили 275 китайских рыбацких судов, которые нарушают суверенитет Манилы над островом. 

По словам пресс-секретаря филиппинского президента Сальвадора Панело, Манила заявила Пекину дипломатический протест в связи с провокационными действиями китайских рыбаков.

Родриго Дутерте также сообщил журналистам, что никогда не позволит китайцам, «проглотившим все Китайское море», занять и Титу, где филиппинцы построили взлетно-посадочную полосу и ведут строительные работы. И все же несмотря на гнев президент Дутерте старался держать себя в руках и подчеркнул, что его слова не угроза, а лишь «совет друзьям».

Представитель МИД КНР, как обычно делает в схожих ситуациях внешнеполитическое ведомство, заявил, что государства должны улаживать все споры мирными средствами за столом переговоров, но при этом подчеркнул, что Тито, который в Китае называют Чжунье, принадлежит Поднебесной.

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