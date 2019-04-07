Вход/Регистрация Подписка

Выбор детской коляски: памятка покупателям

Москва, 07.04.2019
Современный рынок предлагает огромный и невероятно богатый выбор детских колясок по самой разной цене.
#PressRelease

Чтобы купить самую стильную, удобную, красивую и модную в фирменном магазине https://packandgo.ru/, важно знать некоторые нюансы. Выбор коляски – важный и сложный процесс, учитывая огромное количество моделей, вариантов, производителей. Прежде чем сделать покупку, стоит учесть некоторые немаловажные критерии, что позволит существенно сэкономить и не тратить уйму денег.

Главный вопрос – как и где будет применяться данная коляска. Чтобы гулять в городе и по хорошим тротуарам, можно обойтись небольшими колесами. Если же предстоит множество прогулок по плохим дорогам, пересеченной местности в течение долгого времени, стоит обратить внимание на коляски с прочными пружинными подвесками и весьма большими колесами.

Некоторые мамы управляют автомобильным средством ежедневно, поэтому коляска не играет очень важного значения. В такой ситуации достаточно приобрести легкую модель, которая легко складывается и прекрасно помещается в багажник. Важно, чтобы коляска соответствовала габаритам транспортного средства.

Определившись с внешним видом, стоит учесть наличие функций – 3-4 в 1 или же многофункциональные варианты. Это наиболее практичные и комфортные модели, так как легко скомбинировать люльку, прогулочное сиденье или даже автокресло. Для удобства необходимо брать коляску с возможностью регулировать высотку ручки, чтобы каждый из членов семьи смог управлять детским транспортным средством. Коляска должна иметь тормоза и поворотные колеса, ведь их отсутствие может быть недостатком при продолжительных прогулках.

Посещая детский магазин с шикарным ассортиментом колясок, стоит внимательно оценить все функции устройства. Важно, чтобы коляска была компактной и не слишком тяжелой, она должна складываться и раскладываться без особых усилий. Что же касается цветовой палитры и рисунков, то нужно думать заранее, ведь она может пригодиться и для будущих детей. В такой ситуации желательно отдать предпочтение универсальным и нейтральным тонам, которые прекрасно походят для мальчиков и девочек. Желательно брать темную обивку, чтобы она снималась и мылась. Это позволит содержать коляску в чистоте.

Воспользовавшись предложенными советами, которые являются полезными и практичными, не нужно будет с растерянными глазами смотреть на огромный выбор колясок. Несмотря на то, что покупка очень сложная и ответственная, результат станет невероятно приятным и радостным. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    2. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    3. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама