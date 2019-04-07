Выбор детской коляски: памятка покупателям

Чтобы купить самую стильную, удобную, красивую и модную в фирменном магазине https://packandgo.ru/, важно знать некоторые нюансы. Выбор коляски – важный и сложный процесс, учитывая огромное количество моделей, вариантов, производителей. Прежде чем сделать покупку, стоит учесть некоторые немаловажные критерии, что позволит существенно сэкономить и не тратить уйму денег.

Главный вопрос – как и где будет применяться данная коляска. Чтобы гулять в городе и по хорошим тротуарам, можно обойтись небольшими колесами. Если же предстоит множество прогулок по плохим дорогам, пересеченной местности в течение долгого времени, стоит обратить внимание на коляски с прочными пружинными подвесками и весьма большими колесами.

Некоторые мамы управляют автомобильным средством ежедневно, поэтому коляска не играет очень важного значения. В такой ситуации достаточно приобрести легкую модель, которая легко складывается и прекрасно помещается в багажник. Важно, чтобы коляска соответствовала габаритам транспортного средства.

Определившись с внешним видом, стоит учесть наличие функций – 3-4 в 1 или же многофункциональные варианты. Это наиболее практичные и комфортные модели, так как легко скомбинировать люльку, прогулочное сиденье или даже автокресло. Для удобства необходимо брать коляску с возможностью регулировать высотку ручки, чтобы каждый из членов семьи смог управлять детским транспортным средством. Коляска должна иметь тормоза и поворотные колеса, ведь их отсутствие может быть недостатком при продолжительных прогулках.

Посещая детский магазин с шикарным ассортиментом колясок, стоит внимательно оценить все функции устройства. Важно, чтобы коляска была компактной и не слишком тяжелой, она должна складываться и раскладываться без особых усилий. Что же касается цветовой палитры и рисунков, то нужно думать заранее, ведь она может пригодиться и для будущих детей. В такой ситуации желательно отдать предпочтение универсальным и нейтральным тонам, которые прекрасно походят для мальчиков и девочек. Желательно брать темную обивку, чтобы она снималась и мылась. Это позволит содержать коляску в чистоте.

Воспользовавшись предложенными советами, которые являются полезными и практичными, не нужно будет с растерянными глазами смотреть на огромный выбор колясок. Несмотря на то, что покупка очень сложная и ответственная, результат станет невероятно приятным и радостным.