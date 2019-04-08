Госорганы получат право блокировать банковские счета во внесудебном порядке

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект, согласно которому государственные органы получают право во внесудебном порядке принимать решения о приостановлении на 10 дней операций по списанию денег с банковских счетов, которые рассматриваются как источник финансирования террористов или незаконного оборота наркотиков.

Решение может быть принято только в «не терпящих отлагательства случаях», а основания для этого должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными». При этом приостановка движения средство будет носить временный характер, на срок до 10 рабочих дней, так как «приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами». Законопроект разработан Росфинмониторингом.

Согласно проекту, пишет агентство ТАСС, решение о временной остановке операций будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД и ФСБ России, Росфинмониторинга), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ). Кроме того, будет необходимо обязательное уведомление в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о подобном решении.

Учитывая тот факт, что такая блокировка счетов будет возможна при наличии "достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений", сложно ожидать множественных случайных блокировок "не тех счетов", уверен заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. По его мнению, такой законопроект мог бы если не полностью защитить государство и граждан, то приостановить нелегальную, террористическую и экстремистскую деятельность и отсеять счета, которые открыты на подставных лиц таким образом, чтобы не требовалась подтверждение личности владельца счета.

Единичные ошибки с блокировкой почти наверняка будут случаться, уверен Андрей Люшин, однако тот факт, что срок блокировки не будет превышать 10 дней (до решения суда), а также выплата ежемесячных пособий в случае затруднений в ходе обжалования решения облегчают ситуацию для тех, кто может попасть под подозрения.

Дело еще и в том, объясняет, в свою очередь, партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов, что на сегодняшний день уже существует возможность блокирования банковских счетов в досудебном порядке. Соответствующими полномочиями наделены Росфинмониторинг (федеральный орган исполнительной власти) и сами кредитные организации в соответствии со 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Федеральным законом предусмотрена возможность блокировки, то есть приостановки проведения операций по счету, сроком на 30 дней по решению Росфинмониторинга в случае, если лицо, на которое этот счет открыт, подозревается в нарушении антиотмывочного закона, либо может быть причастно к деятельности запрещенных/преступных организаций. В то же время достаточно большими пономочиями наделяются банки, которые самостоятельно внедряют автоматизированные системы контроля над трансакциями клиентов, выявляют признаки совершения подозрительных операций и на этом основании могут приостановить обслуживание счета.

Понятно, соглашается юрист, что такая ситуация не может не порождать риски злоупотреблений со стороны банков. Напомню, что с 2017 года ЦБ рассылает так называемый "список отказников" или "черный список". В него вносятся лица, которым отказано в обслуживании и скоторыми расторгнуты договоры на основании операций, которые банки сочли подозрительными. А таких только за первый год реализации инициативы регулятора набралось более 600 тысяч.

По факту это означало, что банки, не являющиеся органами исполнительной или судебной власти, к числу которых, к слову не относится и ЦБ, в досудебном порядке и по своему решению, основанному на наличии подозрений в нарушении законодательства, ограничивают законные интересы граждан и бизнеса. В этом ключе, уверен Дмитрий Горбунов, инициатива по наделению соответствующими полномочиями органов следствия и служб госбезопасности не выглядит чем-то нелогчиным. В этом значительно больше логики, чем в наделении такими полномочиями коммерческих структур, которыми являются банки.