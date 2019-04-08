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Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться

Москва, 08.04.2019

Широко разрекламированные дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом на эту должность шоуменом Владимиром Зеленским находятся под угрозой срыва. Причиной возможной отмены прямого общения участников второго тура выборов на Украине, может стать то, что кандидаты пока не могут договориться о дате дебатов.

Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Думаю, в 19:00 или 20:00 будет оптимальным временем», – отметил президент.

Однако сегодня его оппонент Зеленский заявил, что намерен провести дебаты там же, на стадионе «Олимпийский», но 19 апреля.

«Всем привет. 19 апреля на НСК «Олимпийский» состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу поставить ему любой вопрос», – сказал победитель первого тура в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его команды.

При этом ни Зеленский, ни представители его штаба никак не отреагировали на вчерашнее предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля. 

В свою очередь в НСК «Олимпийский» утверждают, что 19 апреля на арене должна пройти международная книжная ярмарка «Медвин: Книжный мир», которая была запланирована ещё в начале года и в штабе Зеленского об этом знали. Кроме того, организаторы книжного мероприятия отметили, что им пока не поступало никаких заявок ни от штабов кандидатов, ни от руководства НСК «Олимпийский» о проведении других мероприятий, или об отмене ярмарки.

Между тем председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов уже отреагировал на видеообращение Зеленского, подчеркнув, что президент готов к дебатам в любой день.

«Кстати, он ждёт Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, «стадион, так стадион», – сказал он.

Команда шоумена на это пока никак не ответила.

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