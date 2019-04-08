Курс доллара: рубль преодолел психологическую отметку

Курс доллара снижается в понедельник на 35 копеек к 19.33 мск - 64,99 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек - 73,20 рубля. Как прогнозировал Эксперт Online, рубль преодолел психологическую отметку на фоне роста нефти на 1% и некоторого снижения санкционного давления.

В понедельник Blooomberg сообщил, что два законопроекта (DASKA и DETER) с антироссийскими санкциями могут быть отложены на неопределенный срок или же могут быть существенно смягчены.

В Конгрессе США заявили, что в последнее время появилась "усталость" от санкций и все больше американских парламентариев склоняются к тому, чтобы изменить сам подход к санкционной политике.

При этом в пользу рубля внешние факторы - аппетит к рискам снова растет на фоне ожидания заключения торгового соглашения между Китаем и США.