Меркель «готовит почву» для снятия санкций с России

Немецкие дипломаты и представители правительственной коалиции ХДС намерены поставить на апрельской сессии ПАСЕ вопрос о снятии санкций с России. Новость сообщает «Европейская правда», ссылаясь на западных дипломатов.

Издание уточняет, что парламентарии и дипломаты Германии направили в адрес ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правил и лишить Ассамблею права накладывать санкции на делегации государств, по отношению к которым действуют меры ограничения, при утверждении их полномочий.

Также немецкие дипломаты заявили в Совете Европы, что санкции против России являются сведением политических счетов, а также «предвыборной технологией» в ходе смены власти на Украине, что Европа не должна поддерживать.

СМИ сообщает, что идею снятия санкций поддерживает лично канцлер ФРГ Ангела Меркель. К подобным выводам авторов материала приводит активность дипломатов в переговорном процессе по возвращению России в ПАСЕ и снятию всех санкций.

Дипломаты также апеллируют к бессмысленности санкций, против которых готовы выступить многие страны ЕС и поддержать Берлин в этом вопросе.