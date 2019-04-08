Гидрометцентр, прогноз погоды на три дня: потеплеет до плюс 22 градусов

В Федеральное государственном бюджетном учреждении Гидрометцентр опубликовали прогноз погоды на первую половину наступившей недели. Согласно данным специалистов ведущего научно-исследовательского и оперативно-методического учреждения страны в области гидрометеорологических прогнозов, 9-11 апреля почти на всей территории России погода будет держаться на уровне климатической нормы, а в некоторых регионах намного выше.

В частности, аномально тепло в Якутии. Во вторники, 9 апреля здесь плюс 5, в среду, 10 апреля – плюс 2, в четверг, 11 апреля – плюс 3. Такие температурные показатели превышают климатическую норму сразу на 7-10 градусов. Тепло будет и на Урале, правда преимущественно днём. Так в Свердловской области в начале недели в дневные часы воздух прогреется до 6-10 выше нуля, В Пермском крае - до плюс 5-8, в Челябинской области до 8-10.

На Черноморском побережье страны уже почти лето. В Сочи во вторник плюс 20 и яркое солнце. Очень тепло для второй недели апреля в Крыму. Например, в Севастополе – плюс 20, Ялте – плюс 21, Симферополе и Евпатории - плюс 22. Отличная погода в начале этой недели в Ставропольском крае, где термометры будут показывать 18-20.

А вот в северных регионах страны пока холодно. Например, в Мурманской области с наступлением темноты столбики термометров будут опускаться до минус 15-17. Днём, может выпасть снег, но погода ожидается более комфортная, особенно в четверг – плюс 1-3. В Ненецком автономном округе ночью минус 5-11, днём минус 1-2 и небольшой снег.

Гидрометцентр. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

Пока ещё холодно ночью и на северо-западе России. Под влиянием западного циклона в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии после полуночи ожидаются заморозки до минус 5. Чуть теплее в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Ночью здесь минус 1-3, днём плюс 2-5. В Москве с 9 по 11 апреля будет тепло, но пасмурно. Во вторник ночью – 6-8 выше нуля, днем – плюс 13-15, дождь, местами сильный. Прогнозируется, что за сутки в столице может выпасть до 5 мм осадков. В среду ночью 5-7 тепла, днём плюс 11-13, кратковременные осадки. Примерно такая же погода ожидается в четверг, 11 апреля.