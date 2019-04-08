Государственная Дума займётся внедрением механизма целевой проектной эмиссии

“Целевая проектная эмиссия с использованием счётов эскроу - новаторское, действенное решение задачи формирования длинных и дешевых денег в экономике» - заявил Председатель Комитета по финансовым рынкам Госдумы А.Аксаков, комментируя публикацию «Деньги для роста» («Эксперт»» №14 (1114).
«Плохая доступность финансирования, существенное превышение среднего уровня ставки по кредитам над средним уровнем рентабельности реального сектора экономики тормозит экономический рост.
Запуск предложенного механизма расшивает одно из самых узких мест развития национальной экономики, обеспечивает решение задач, поставленных Президентом России. Важно, что при этом возникают новые возможности развития для финансового сектора.
Государственная Дума готова профессионально проработать законодательное обеспечение целевой проектной эмиссии с использованием счётов эскроу.
Нужно двигаться в направлении внедрения данного механизма» - заявил Аксаков.