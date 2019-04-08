Крупнейший инвестор уходит из России

В конце прошлой недели стало известно, что Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения Statens pensjonsfond Utland облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опубликованный в пятницу министерства финансов Норвегии, изменения коснутся в том числе России. При этом возможность инвестирования в активы emerging markets сохранится, просто такие инвестиции теперь будут ограничены 5% долей в портфеле.

На первый взгляд, кажется, что данная новость крайне негативно отразится на динамике российских активов, рубле и облигациях федерального займа. Однако, отмечают эксперты, пока ничего ужасного для нашего рынка не произошло и вряд ли произойдет. Так, пишет «Вести. Финанс», Суверенный фонд Норвегии еще в прошлом году вдвое сократил вложения в госбонды РФ, и это не сильно повлияло на рынок.

"Совокупные инвестиции норвежского фонда в ОФЗ на конец 2018 года - 1,2 млрд долларов. Это сумма большая, но не гигантская, - поделился мнением с Bloomberg глава отдела исследований Росбанка Юрий Тулинов. - Рынок вряд ли заметит эффект от продаж, тем более что они не будут одномоментными". Это подтверждает динамика рынка: российские ОФЗ завершили неделю в плюсе, частично отыграв потери, зафиксированные в конце марта.

Новость следует воспринимать не в том смысле, что Норвегия выходит из российских ОФЗ, а в том, что Норвегия избавляется от бумаг развивающихся рынков в целом, акцентирует внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он отмечает, что такие крупные инвесторы, как Суверенный фонд Норвегии, руководствуются в принятии таких инвестиционных решений очень длинными временными отрезками, например, 10-15 лет. И на этом отрезке они, скорее всего, ожидают замедления мирового экономического роста, в ходе которого развивающиеся рынки, как поставляющие сырье в развитые, пострадают больше всего.

Тот же выросший спрос на ОФЗ, который зарегистрировали сразу после решения норвежского фонда — спекулятивный, полагает эксперт. Он не означает, что норвежцы ошиблись — он означает, что спекулянты рассчитывают еще немного заработать на растущей волатильности в ОФЗ, связанной в том числе с готовящимся в США новым пакетом санкций. Он может содержать в себе запрет на покупку новых выпусков российского госдолга или даже вообще на владение ОФЗ, и норвежцы, как консервативные инвесторы, предпочитают вообще исключить этот риск, а более мелкие инвесторы будут стремиться на этом заработать.

Доля норвежского фонда составляет около 4,4% от доли всех нерезидентов на российском долговом рынке и около 1,1% от всего объема рынка, подсчитал Алексей Антонов. Это не тот объем, который может сильно повлиять на цены, уверен аналитик, тем более что он не будет «пролит» весь за один раз: норвежцы будут выходить из бумаг на пиках, там, где им выгоднее. Россия с ее резервными фондами, профицитом бюджета и низкой долей долга в ВВП является почти идеальным заемщиком, поэтому другие инвесторы, скорее всего, подхватят котировки. Для сравнения: в 2013 году у норвежского фонда был почти в четыре раза больший объем вложен в ОФЗ, порядка 4 млрд долларов, а сейчас — 1,2 млрд долларов, то есть была колоссальная распродажа, но рынок этого не особенно заметил.

Вообще же, добавляет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, Норвежский суверенный фонд благосостояния (Oljefondet) уже давно не инвестирует в ОФЗ. При этом у консервативных фондов 2018 выдался плохим годом – взять шокирующие уходы на покой тех же Ллойда Блейнтфайна из Goldman Sachs, Билла Гросса из JanusHenderson, и некоторых других легендарных директоров инвестбанков и облигационных инвестфондов. Что поделаешь! Рынки стали очень неэффективны, и если их парадигма не улучшится, то подобных громких отставок в этом году будет больше. Если рынки станут хотя бы немного более рациональными, то можно будет остановить этот процесс (к вопросу о том, можно ли остановить процесс).



В начале марта этот фонд уже сообщал о выходе из всех нефтегазовых активов по всему миру, напоминает аналитик. В частности, фонд по не вполне понятным причинам на растущем рынке продал все бумаги компаний, специализирующихся на добыче– таких как Chesapeake из США (этот, пожалуй, единственный, кто получил «по заслугам» из-за своей приверженности сланцу), а также канадской Encana, китайской CNOOC, французской Maurel и британской Tullow, и некоторых других. Возможно, мы скоро увидим совсем другую новость – новость о том, что этот фонд сворачивает свою деятельность и передаёт активы норвежскому центральному банку.



Россия, уверен Владимир Рожанковский, может привлекать инвесторов, если вернётся к рыночной экономической модели, уменьшит государственный капитал в компаниях, будет бороться с манипуляциями и уважать акционерное право. «Это и есть наш и краткосрочный, и долгосрочный прогноз – увы, но он имеет право на жизнь только в условном наклонении», – констатирует эксперт.



В ОФЗ сохраняется высокий дифференциал по доходности с облигациями Европы и США, и, в контексте ожидания разворота монетарной политики ФРС, будут сохраняться объёмы спроса не менее 50-60 млрд рублей в неделю, считают в МФЦ. Рубль сегодня с открытия ослаб с 65,29 до 65,43 рублей за доллар, и отечественная валюта остаётся зажатой в торговом канале 65-66 рублей за доллар, в котором она пребывает большую часть времени с начала этого года. Владимир Рожанковский прогнозирует, что до введения антибанковских санкций Вашингтоном (если по ним Конгрессу удастся проголосовать в ближайшее время, что не факт) рубль будет оставаться в этом узком канале.



