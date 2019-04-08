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Искусственный интеллект и бизнес

Москва, 08.04.2019
О том, что многих людей на рабочих местах заменят роботы, говорится давно, еще более сотни лет назад, но сегодня это становится реальностью. Обычного человека заменяет робот с искусственным интеллектом, который более выгоден для работодателя, иногда и выполняет он свою работу лучше.
#PressRelease

Для мечтателя это кажется сплошной выгодой, ведь робот облегчит труд человека. Обыватель же подумает о том, куда денутся рабочие места.

Кто-то переживает о том, что искусственный интеллект сможет победить человеческий, и машины смогут навредить людям. Если предполагать развитие искусственного интеллекта в будущем, то многие рабочие места пропадут, но появятся другие, просто в других сферах – IT, компьютерных технологий и прочего. ИИ тоже должен кто-то запускать и обслуживать. Пагубно или позитивно это повлияет на экономику в целом и на отдельные ее отрасли? Опасений и догадок много, но кто извлечет от искусственного интеллекта (ИИ) самую большую выгоду?

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ

Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса. Увеличится производительность и потребление, а рост мирового ВВП составит около 14–15% к 2030 году. Наибольшую выгоду получат отдельные страны, которые сейчас делают сферу развития ИИ приоритетным направлением. Впереди всех идет Китай, страна должна стать лидером по ИИ в 2030 году. Большой потенциал и у стран Северной Америки. Самый малый рост ВВП в этом секторе отводится на африканские и азиатские страны. 

Польза ИИ            

Какую пользу и кому принесет развитие ИИ? Это отдельные отрасли экономики, например, медицина, финансы, розничная торговля. Комплексная автоматизация улучшит производительность, снизит себестоимость. Соответственно, повышается качество, спрос и потребление. Пока что искусственный интеллект находится на самой ранней своей стадии развития. Страны, которые смогут эффективно развивать эту отрасль, смогут догнать и опередить других участников мировой экономики.

В чем же заключаются перспективы ИИ для экономики?

  1. Появляются роботы и самоуправляемый транспорт – это увеличивает продуктивность труда. Робот может работать хоть 24 часа в сутки, намного быстрее человека, он не устает и не болеет.
  2. Усиление имеющихся ресурсов – благодаря ИИ, люди смогут заняться развитием своего интеллекта, возможностей мозга, а не выполнять тяжелую физическую работу.
  3. Спрос увеличится благодаря доступности товаров и услуг, предлагающихся в автоматизированном виде.

Высокое качество услуг улучшит жизнь человека. Он сможет ехать на работу, а управление транспортным средством возьмет на себя робот. Кроме того, благодаря ИИ можно будет получать больше данных, систематизировать их, и таким образом тоже улучшать качество услуг и продуктов. Бизнес будет наращивать свою долю на рынке, потому что сможет предложить индивидуальный подход, изучит предпочтения клиентов.

Развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что многие профессии просто исчезнут. Правда, на их место должны прийти новые вакансии, соответствующие современным тенденциям экономики и мирового рынка. Новые работники будут искать пути наиболее эффективного применения ИИ, а также думать креативно. Для самой технологии ИИ необходимо управление, запуск, поддержка, а это тоже персонал.

Скорость внедрения является одним из основных факторов успеха. Чем быстрее их внедрит и освоит бизнес, тем большие он получит выгоды. Это касается всех сфер экономики – от транспорта до энергетики.

Внедрение ИИ в разные сферы экономики

Аналитики оценили, насколько быстро каждая из сфер экономики сможет освоить внедрение системы распознавания и других систем ИИ – в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Значительное влияние ИИ окажет на медицину и сферу автомобильной промышленности. Машины будут задействованы в предоставлении медицинских услуг, фармацевтике. В медицине среди множества систем ИИ наиболее востребован и полезен анализ данных, позволяющий благодаря безошибочной диагностике ставить правильные диагнозы. ИИ повлияет на профилактику и предотвратит эпидемии, сможет назначать эффективное лечение.

Роботы с ИИ производят ремонт, комплектующие запчасти, пилотируют транспортные средства (автопилот). В автопроме широко используется транспорт с автопилотом, искусственный интеллект может выполнять функцию ассистента.

В финансовой сфере ИИ сможет бороться с отмыванием денег и мошенничеством, благодаря качественному Анализ данныхпотому что все процессы будут полностью автоматизированными. В маркетинге ИИ сможет полноценно анализировать данные.

В итоге, по всему миру, выиграет тот бизнес, который не будет сопротивляться внедрению новых технологий. Потому многие страны сегодня делают ставку на развитие ИИ, вкладывая в это значительные ресурсы. Специалисты называют внедрение ИИ не революцией, а эволюцией, в результате чего одни рабочие места исчезнут, но появятся совсем другие.

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