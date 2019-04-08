Индийские военные спешно покидают Ливию

Миротворцы Индии в срочном порядке покидают Ливию, сообщила в Twitter министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. Отъезд 15 бойцов с миротворческими функциями вызван обострившейся ситуацией под Триполи.

«Ситуация в Ливии резко ухудшилась»,— пояснила министр.

Уточняется, что Индия вывела из Ливии весь свой миротворческий контингент. Ранее США также передислоцировали контингент в Ливии из соображений безопасности.

4 апреля в Ливии ливийская национальная армия которая выдвинулась в сторону Триполи под командованием маршала Халифа Хафтара, столкнулась с силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, которые контролирует запад под руководством США. В ходе столкновений в Триполи более 10 человек погибли.