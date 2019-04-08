МКБ ворвался в лидеры облигационного рынка

Московский кредитный банк занял четвертое место среди ведущих организаторов выпуска облигаций в России по итогам I квартала 2019 года. Рейтинг опубликовало агентство Cbonds. С начала года МКБ выступил организатором 11 эмиссий общей номинальной стоимостью более 140 млрд рублей. Доля рынка, занимаемая банком, превысила 8%.

«Уже в 2018 году банк совершил существенный рывок на рынке долгового капитала. Мы были отмечены премией Cbonds “Прорыв года” и закрепились в десятке ведущих организаторов выпуска облигаций. В 2019 году мы продолжили активно работать в этом направлении. Уже в первом квартале организовали выпуски 11 эмитентов, в том числе таких крупных компаний, как РЖД, “Мегафон”, “Дом.РФ”, “Славнефть”, Сбербанк и других», — отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Cbonds — одно из ведущих информационных агентств России, специализируется на долговом рынке, макроэкономике, валютном рынке и других финансовых инструментах.