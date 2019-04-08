В Киеве рассказали, что Москва «нервничает» из-за ракет, способных долететь до Крыма

Как заявил военных советник президента Украины Порошенко Юрий Бирюков, Украина обладает военными мощностями, позволяющими бомбить Крым, а именно снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» обладает дальностью полета 300 км и способен поразить цели в Севастопольской бухте.

Об этом Бирюков рассказал в интервью киевскому видеоблогеру Владимиру Бучко и добавил, что «россияне нервничают» из-за этой ракеты.

«Потому что они все время надеялись, что мы будем failed state, что у нас ничего не получится», – сказал советник.

Он добавил, что ракета может пролететь от Одесской области, до Севастопольской бухты.

«Это как раз это триста километров. Это для понимания того, куда эта ракета может прилететь», —сообщил Бирюков.

Ранее президент Украины Порошенко пообещал провести испытания новейших ракет в Черниговской области, граничащей с Россией.

При этом чиновники Украины не раз рассказывали о том, что оборонная отрасль страны находится в упадке, а руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин заявил, что Киев не способен создавать новые образцы вооружений из-за отсутствия в стране профессионально-технических училищ, которые готовили бы сварщиков или рабочих.