«Роснефть» отправляется за газом в Африку

Российская компания «Роснефть», успешно работающая на шельфе Египта совместно с итальянской Eni, претендует на разработку крупнейшего газового блок R в Экваториальной Гвинее с запасами более 100 млрд кубометров, передает «Коммерсантъ».

Если российский концерн выиграет тендер, то сможет приступить к строительству плавучего СПГ-завода мощностью 2,5 млн тонн. Ране проект безуспешно пыталась осуществить британская Ophir.

«Мы видим большой интерес к этому блоку, в том числе со стороны российских компаний», - рассказал министр нефти Гвинеи Габриэль Обиянг Лима.

Чиновник подчеркнул, что «Роснефть» сделал им очень интересное предложение, но у ведомства есть намерения посмотреть и на другие заявки. Итоги конкурса планируется подвести 27 сентября.

Газовый блок R предлагается в рамках лицензионного раунда на 24 морских и 2 сухопутных блока.

Блок R или EG-27 расположен в районе дельты Нигера в 140 км к западу от острова Биоко, где морская глубина достигает 600–1950 метров. Общие запасы месторождения составляют по оценкам первичной разведки 105 млрд кубометров. Ранее британская Ophir планировала создать на базе этих запасов плавучий СПГ-завод (FLNG) мощностью 2,5 млн тонн в год стоимостью около $2,1 млрд. Однако от планов пришлось отказаться из-за отсутствия необходимых инвестиций.