Новое соглашение правительства и нефтяников: как решить системные проблемы

Крупнейшие нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо. Срок действия предыдущего соглашения заканчивался 31 марта. Правительство согласились увеличить компаниям компенсацию потерянной прибыли.

Эксперты отмечают, что перспективы соглашения остаются неопреленными, так как нынешняя позиция российского правительства, фактически ставит на грань краха системообразующую отрасль страны. При этом поддержка государством системообразующих отраслей – распространенная практика в современном мире, когда речь идет о поставках продукции на внутренний рынок.

Так, одна из самых богатых нефтедобывающих стран мира – Саудовская Аравия, компенсирует госкомпании Saudi Aramco недополученную выручку от реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке страны (согласно данным представленным в финансовой отчетности этой компании только в прошлом году компенсации составили 41 млрд). Следует отметить, что саудовские власти действуют так, невзирая на факт, что Saudi Aramco является самой прибыльной компанией в мире. В 2018 году ее выручка составила 355,9 млрд. долл., а чистая прибыль 111,1 млрд. долл. Такие действия со стороны властей, отсутствие бездумного налогового пресса (за последние пять лет налоговая нагрузка снизилась на 30 % с 80 до 50%), стабильность политики – все это позволяет компании развиваться, приносить прибыль и выплачивать налоги в бюджет своего государства.

В России в свою очередь был реализован налоговый маневр, который действует в нефтяной отрасли с 2014 года. Смысл его в следующем: для нефтяников повышается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и одновременно снижается экспортная пошлина. В ближайшие годы правительство рассчитывает получить за счет налогового маневра полтора триллиона рублей.Рост НДПИ сопровождается ростом акцизов, хотя налоговый маневр предполагал, что каждый раз с повышением налога на добычу, акцизы будут снижаться, чтобы не росли внутренние цены на топливо.

Снижение экспортных пошлин на нефть привело к тому, что перерабатывать сырье в России в большинстве случаев стало нерентабельно. Налоговый маневр, на фоне роста международных котировок на нефть/нефтепродукты вкупе с ослаблением курса рубля, приводит к повышению цен на нефть для российских НПЗ и на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Правительство РФ, увидев катастрофические последствия налогового маневра для внутреннего рынка нефтепродуктов, перешло к ручному управлению отраслью. Власти в начале ноября договорилось с ВИНК, в том числе «Роснефтью», «Газпром нефтью», Лукойлом о сдерживании оптовых цен на топливо до конца марта 2019 года. Соглашение позволило остановить резкий рост цен на АЗС, но при этом лишило ряд предприятий даже минимальной прибыли, необходимой для обеспечения работоспособности. Все лидеры отрасли заявили о многомиллиардных убытках в нефтепереработке.

Фактически с мая 2018 года было введено ручное нерыночное регулирование цен на моторные топлива. Системные проблемы при этом сохраняются. Власти предлагают все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, что не только создает новые риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли, но и, по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов.Розничные цены на горюче-смазочные материалы заморожены и скорректированы только на рост НДС, мелкооптовые цены снизились на 5-16%. Вместе с этим значительно выросли сопутствующие затраты на производство и повышены на 50% акцизы на топливо, в результате, нефтяная отрасль фактически субсидирует смежные отрасли экономики.

Частично компенсировать нефтекомпаниям падение прибыли должен был механизм так называемого демпфера, разработанный в правительстве. Но он так и не принес ожидаемых результатов. Более того, в ряде случаев нефтекомпании были вынуждены доплачивать в бюджет.

Нефтяники считают, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Существование «некоторого несовершенства» в конце марта признал в интервью Интерфаксу директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов. Правительство предложило внести изменения в формулу демпфирующего механизма. Однако, по мнению экспертов, это минимальные изменения, и они вряд ли повлияют на его эффективность и изменят ситуацию в нефтепереработке, которая терпит сейчас существенные убытки.

Более того, по признанию Минфина, из-за корректировок демпфера бюджет недосчитается порядка 190 млрд рублей доходов. Как их компенсировать, пока не знает никто. Одним из возможных источников возмещения выпадающих доходов бюджета в правительстве называют налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таким образом, для компенсаций нефтекомпаниям убытков от ручного регулирования рынка федеральные министерства предлагают еще одно «гениальное» решение – увеличить налог на эти самые нефтекомпании. То есть нефтяники, фактически, должны субсидировать компенсации себе самим.

В то же время, правительство по каким-то причинам совершенно не хочет замечать предложения самих участников рынка. Нефтекомпании, прекрасно понимающие суть проблемы, еще в прошлом году отправили в профильные министерства свои предложения. Для их реализации не потребуется лишать бюджет поступлений или изымать из Фонда национальной безопасности деньги. Всего лишь нужно навести порядок на бирже и равномерно распределить нагрузку на всех участников отрасли.

Одно из основных предложений – перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (это как раз объём внутреннего рынка). Соответствующие требования внести в лицензионные соглашения. Это обязательство позволит гарантировать НПЗ бесперебойные поставки сырья, а внутренний рынок - насытить моторным топливом.