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Немецкая делегация примет участие в Ялтинском экономическом форуме

Москва, 08.04.2019

Политики и бизнесмены из Германии собираются принять участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля. В частности, в Крым планирует приехать член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, а также несколько его однопартийцев.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз «АдГ». При этом, как заявил Линдеманн, участие в Ялтинском международном экономическом форуме ещё раз подчеркнёт приверженность части политической немецкой элиты идее отмены всех антироссийских санкций.

«Кроме того, экономический форум в Ялте является прекрасной площадкой, где возможно зарождение новых идей и проектов», – резюмировал депутат.

Напомним, в начале февраля стало известно, что британская делегация из 15 человек также собирается принять участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Наша справка

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Форум входит в четвёрку крупнейших экономических форумов страны, наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Инвестиционным форумом «Сочи».

ЯМЭФ также является крупнейшим форумом, проводимым в Крыму после его присоединения к нашей стране. Участники форума – владельцы и руководители российских и иностранных компаний, политики стран мира, министры правительства РФ, губернаторы, высшие руководители Республики Крым и города Севастополя, местные предприниматели.

Миссия форума – создать условия для притока инвестиций в Свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму, содействовать экономическому развитию Крыма вопреки негативному эффекту санкций и способствовать интеграции региона в состав России. В 2019 году форум пройдёт с 17 по 20 апреля.

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