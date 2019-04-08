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Нетаньяху обещал аннексировать палестинские поселения на Западном берегу реки Иордан

Москва, 08.04.2019

Израиль распространит свою юрисдикцию на еврейские поселения палестинских земель на Западном берегу реки Иордан, пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Новость сообщает ТАСС.

При этом политик уверяет, что у него нет в планах «делить Иерусалим» и «выкорчевывать поселения», есть стремление закрепить контроль со стороны Израиля над территориями к западу от реки Иордан, не искореняя поселенцев.

«Я обеспечу нам контроль…я распространю суверенитет (на поселения на Западном берегу)», – заявил Нетаньяху в интервью интервью Arutz 7.

Он рассказал о пошаговом плане в отношении поселений, на последнем этапе которого законодательство Израиля распространится на общины в Иудее и Самарии.

«Я хочу сделать это постепенно, и, по возможности, с американской поддержкой», - сообщил политик.

Премьер-министр подчеркнул, что он не намерен аннексировать весь Западный берег, а только указанные поселения.

Напомним, согласно резолюции 2334  СБ ООН Израиль обязан прекратить  поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.

Также стоит напомнить, что в конце марта американский президент Дональд Трамп сообщил о признании со стороны США Голанских высот территорией Израиля.

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