Зеленский готов к переговорам с Путиным и Трампом

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с российским президентов Владимиром Путиным. При этом он отметил, что никогда не пожертвует территориями и людьми Украины.

«Целостность Украины должна быть константой», — цитирует кандидата «Интерфакс-Украина».

Зеленский уверен, что главная задача нового главы государства - прекращение огоня в Донбассе и Луганской области.

«Мы понимаем, что каждый день — это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом направлении необходимо придерживаться Минских соглашений, которые при этом, по его мнению, нуждаются в реформировании.

Ранее советник Зеленского – экс-министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что шоумен готов провести переговоры и с российским президентов Владимиром Путиным, и с главой США Дональдом Трампом.

Также в начале апреля Зеленский рассказал, о чём бы спросил Путина при встрече.