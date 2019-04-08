PANDORA. Матовое сияние

Новая коллекция украшений «Матовое сияние» обращает на себя внимание деликатными деталями. Элегантные и простые по форме, эти украшения созданы без малейшего декора – ни привычного сияния кристаллов или яркой эмали. Лишь традиционная ремесленная ювелирная техника «алмазное напыление». Благодаря ей, поверхность металла становится матовой и искрящейся.

Геометрические, скульптурные браслеты, кольца, пуссеты и креольские серьги изготовлены из фирменного металла PANDORA Rose. Уникальный нежно-розовый металл пудрового оттенка приобретает новое звучание благодаря алмазному напылению. Оставаясь верными традициям, дизайнеры PANDORA подчеркнули женственность украшений крошечными резными сердцами.

Особенно эффектно украшения из новой коллекции смотрятся в полном сете – множество браслетов на запястьях и несколько одинаковых колец на одной руке. Эти украшения позволяют выступить стилистом собственного образа и носить металлы розового цвета уверенно и смело. Но, следуя тренду на сочетание контрастных металлов, коллекция «Матовое сияние» не ограничивает поклонниц бренда и предлагает вариации с классическими полированными серебряными украшениями.