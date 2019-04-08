Терпение лопнуло: немецкая делегация нецензурно обругала украинцев в ПАСЕ

Депутат от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза пожаловался на нецензурную брань немецких коллег в свой адрес. По его словам, это произошло на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии. Об этом сообщает Укринформ.

«Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними», — рассказал Береза.

Как отметил украинский депутат, на заседании группы обсуждалась возможность возвращения в ПАСЕ делегации России. Требования украинских парламентариев этого не допустить встретили жесткий отпор со стороны представителей Германии.

Особое возмущение у Березы вызвала речь руководителя немецкой делегации Андреаса Ника, которого украинец назвал лоббистом России, а его грубость — «результатом длительного общения с российскими коллегами».

Ранее издание «Европейская правда»сообщило, что немецкие дипломаты и представители правительственной коалиции ХДС намерены поставить на апрельской сессии ПАСЕ вопрос о снятии санкций с России.

Издание уточняет, что парламентарии и дипломаты Германии направили в адрес ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правил и лишить Ассамблею права накладывать санкции на делегации государств, по отношению к которым действуют меры ограничения, при утверждении их полномочий. При этом издание отмечает, что эту политику поддерживает лично канцлер ФРГ Ангела Меркель.