Песков: Кремль не участвует в дискуссии о возможности изменения Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, отвечая на вопрос одного из журналистов о возможности внесения поправок в Конституцию РФ, заявил, что Кремль не является участником этой дискуссии, передаёт РИА Новости.

«В данном случае у нас нет никакой позиции, так как Кремль не является участником этой дискуссии», - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию РФ и наделить Госдуму правом участия в формировании правительства. При этом спикер считает, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты членом Кабмина РФ.