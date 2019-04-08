Российские военные обнаружили тоннель террористов в Сирии

Военная полиция России обнаружила тоннель террористов недалеко от сирийского Дамаска в лагере Ярмук, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления представителя военной полиции.

Агентство уточняет, что схрон удалось найти благодаря помощи местного жителя, который обратился к российским военным во время патрулирования. Сириец рассказал, что под одним из домов находится оружие и боеприпасы, оставленные боевиками ИГ (запрещенная в России организация).

Как рассказали в военной полиции, тоннель был досмотрен совместно с правоохранительными органами Сирии, а боеприпасы изъяты и переданы саперам для уничтожения.

Как сообщают военные, под лагерем Ярмук боевики прорыли сообщающуюся между собой сеть тоннелей. Власти Сирии приняли решение об их уничтожении.

Ранее Минобороны России сообщало, что наблюдатели из России зафиксировали 21 нарушение режима перемирия в Сирии.