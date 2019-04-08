Курс доллара: рубль ждет большой сюрприз

Курс доллара на открытии торгов понедельника снижается на 10 копеек - до 65,24 рубля, курс евро снижается на 2 копейки - до 73,25 рубля. В последнее время рубль находился под давлением ожидаемых санкций США за якобы имеющее место вмешательство в выборы США. Даже под этим прессингом курс доллара снизился к рублю в 2019 году на более чем на 6%.

Однако, согласно Blooomberg, ситуация может измениться в пользу рубля. Так как два законопроекта (DASKA и DETER) с антироссийскими санкциями могут быть отложены на неопределенный срок или же могут быть существенно смягчены.

В Конгрессе США заявили, что в последнее время появилась "усталость" от санкций и все больше американских парламентариев склоняются к тому, чтобы изменить сам подход к санкционной политике.

В частности, все более популярным становится мнение, что санкционное давление необходимо перевести в превентивный режим, т.е. не наказывать Россию за вмешательство в выборы, которое якобы ранее имело место, а предупредить о "цене" новых попыток вмешательства.

В таком случае рубль имеет все шансы для роста, так как сейчас намечается период высоких цен на нефть, а интерес к ОФЗ может еще больше усилиться. Для начала рубль может протестировать отметку 65 рублей, а затем направится к уровню 64 рубля.