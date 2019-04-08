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МКБ ждет ажиотажа на российском рынке облигаций

Москва, 08.04.2019

В ближайшее время российский рынок облигаций ждет значительный рост размещений  такое мнение высказал заместитель председателя Московского кредитного банка Олег Борунов на Биржевом форуме Мосбиржи, в панельной дискуссии «Долговой рынок: вчера, сегодня, завтра?». 

По итогам прошлого года объем первичных размещений на российском долговом рынке (без учета однодневных облигаций и облигаций Банка Росси (КОБР) снизился по сравнению с 2017 годом. Причины этого, по мнению Олега Борунова, во многом связаны с волатильностью рынка и реализацией негативных геополитических сценариев в 2018 году, таких как усиление санкционного давления, продолжающиеся торговые войны, повышение ставок в долларовой зоне и сокращение баланса ФРС. Это привело к тому, что нерезиденты стали покидать российский рынок облигаций, а рубль — терять в стоимости, несмотря на высокие цены на нефть. Центробанку пришлось реагировать и поднимать ставки с апреля 2018 года. 

До этого момента на рынке была высокая активность, ставки шли вниз, и компании с удовольствием занимали. Однако размещались в основном «голубые фишки»  первый и качественный второй эшелон (рейтинг не ниже ВВ по международной шкале, А/А+ по российской). «После апрельских событий рынок затормозился, ставки выросли,  сказал Олег Борунов.  Эмитенты предпочитали не переплачивать и ждать окно для размещения». В то же время фундаментальные показатели в России очень неплохие. Крупнейшие российские компании демонстрируют лучшие результаты за всю историю своего существования, а у предприятий низкая долговая нагрузка, пик капитальных вложений пройден. В банковской системе много свободных наличных денег. 

Сейчас интерес эмитентов, которые не выходили на рынок год и болеек облигационным займам возвращается. «Первые три месяца 2019 года были очень активны, и такая ситуация говорит, скорее, о возможности резкого роста рынка первичных размещений»,  размышляет Олег Борунов. Однако для того, чтобы рынок займов действительно значительно вырос, необходима реализация одного из двух сценариев: снижение санкционных рисков или активизация инвестиционных программ реального сектора. 

  

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