МКБ ждет ажиотажа на российском рынке облигаций

В ближайшее время российский рынок облигаций ждет значительный рост размещений — такое мнение высказал заместитель председателя Московского кредитного банка Олег Борунов на Биржевом форуме Мосбиржи, в панельной дискуссии «Долговой рынок: вчера, сегодня, завтра?».

По итогам прошлого года объем первичных размещений на российском долговом рынке (без учета однодневных облигаций и облигаций Банка Росси (КОБР) снизился по сравнению с 2017 годом. Причины этого, по мнению Олега Борунова, во многом связаны с волатильностью рынка и реализацией негативных геополитических сценариев в 2018 году, таких как усиление санкционного давления, продолжающиеся торговые войны, повышение ставок в долларовой зоне и сокращение баланса ФРС. Это привело к тому, что нерезиденты стали покидать российский рынок облигаций, а рубль — терять в стоимости, несмотря на высокие цены на нефть. Центробанку пришлось реагировать и поднимать ставки с апреля 2018 года.

До этого момента на рынке была высокая активность, ставки шли вниз, и компании с удовольствием занимали. Однако размещались в основном «голубые фишки» — первый и качественный второй эшелон (рейтинг не ниже ВВ− по международной шкале, А/А+ по российской). «После апрельских событий рынок затормозился, ставки выросли, — сказал Олег Борунов. — Эмитенты предпочитали не переплачивать и ждать окно для размещения». В то же время фундаментальные показатели в России очень неплохие. Крупнейшие российские компании демонстрируют лучшие результаты за всю историю своего существования, а у предприятий низкая долговая нагрузка, пик капитальных вложений пройден. В банковской системе много свободных наличных денег.