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СМИ: назвали фаворита от демократов в предвыборной гонке США

Москва, 08.04.2019

СМИ назвали фаворита от Демократической партии США в предвыборной гонке. В частности, агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, близкие круководству партии, утверждает, что демократов на выборах-2020 будет представлять сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Отмечается, что фаворитом он стал после того, как превзошёл своих соперников в сборе финансовых средств.

При этом подчёркивается, что спустя 2 месяца после объявления о вступлении в предвыборную гонку ни один из кандидатов-демократов не обладает столькими преимуществами, как Сандерс, в их числе общий бюджет на предвыборную кампанию в размере почти 30 млн долл., лояльный электорат, а также чётко сформированная политическая программ. По мнению американских политологов, всё это ставит Сандерса на совершенно другую позицию, нежели в 2016 году, когда он первый раз пытался стать кандидатом от демократов.

Наша справка

Берни Сандерс родился 8 сентября 1941 года в Нью-Йорке. Американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года. Рекордсмен по длительности пребывания в Конгрессе США из всех независимых депутатов. При формировании комитетов в Сенате примыкает к Демократической партии, входит в Форум прогрессивных конгрессменов.

Определяет себя как демократического социалиста (единственный из сенаторов США) и представителя американского прогрессивизма «Нового курса». Сторонник скандинавской модели социал-демократии. Позиционирует себя в качестве защитника интересов рабочего и среднего класса. Выступает против влияния корпораций и Уолл-стрит, социальной несправедливости, имущественного неравенства и разрыва между богатыми и бедными, полицейского насилия. Противник сексизма, гомофобии, расовой дискриминации.

Наряду с Хиллари Клинтон в 2016 году был одним из двух главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США. 19 февраля 2019 года в интервью Общественному радио Вермонта заявил, что примет участие в президентских выборах 2020 года.

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