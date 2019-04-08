Сыр раздора: российские компании спорят, где производить «Адыгейский сыр»

Компания "Умалат" несколько лет отстаивает свое право на производство адыгейского сыра. Дело в том, что завод компании, который работает более 10 лет, находится на территории Брянской области, а производители из Адыгеи по аналогии с шампанским пытаются доказать свое исключительное право на использование бренда. В российских судах развернулась настоящая война, которая может длиться бесконечно: суды выносят противоречащие друг другу решения.

С 2004 года существует документ, в котором говорится, что адыгейский сыр это защищенное название и его производство возможно только в Республике Адыгея по четко прописанной технологии и с соблюдением таких условий как формование в одноразовых ивовых корзиночках и только из молока коров пасущихся в предгорьях Кавказа. В тоже время существуют ГОСТ для производства данного вида сыра, который действует не только в России, но и на территории таможенного союза. Эти 2 противоречащих друг другу документа стали причиной спора и между адыгейскими производителями адыгейского сыра и российскими производителями адыгейского сыра не находящихся в Адыгее.

О споре вокруг принадлежности адыгейского сыра журнал Эксперт поговорил с основателем компании «Умалат» одного из крупнейших производителей Адыгейского сыра Алексеем Мартыненко.

— Каким образом вы оказались в центре спора вокруг адыгейского сыра?

— Мы уже примерно 10 лет производим Адыгейский сыр на своем заводе в городе Севск Брянской области. Какое то время назад мы наши юристы увидели, что существует два противоречащих друг другу документа. С одной стороны ГОСТ на адыгейский сыр с описанной технологией и с другой товарный знак "Сыр Адыгейский" был зарегистрирован Роспатентом как наименование места происхождения товара (НМПТ), который требует производить адыгейский сыр по другой технологии в ивовых корзиночках и из молока коров пасущихся в предгорьях Кавказа. Мы вместе с другими российскими производителями адыгейского сыра попытались оспорить этот НМПТ и дошли до верховного суда, но верховный суд подтвердил законность данного НМПТ и в результате данная юридическая коллизия так и осталась не разрешенной.

Основатель компании «Умалат» Алексей Мартыненко

Проблема была не только в том, что мы оспаривали законность данного НМПТ на адыгейский сыр, мы пытались доказать суду что этот вид адыгейского сыра производимый по НМПТ не может стать защищенным названием, потому что появился и был разработан данный сорт сыра не в Адыгее, а в Угличе в 1972 году и с того времени стал сортом сыра, которые исторически производили и производят на всей территории бывшего СССР. Действительно ГОСТ на адыгейский сыр базировался на черкесских рецептах этого вида сыра, который назывался Матэкъуае. Таким же образом давали названия голландскому, костромскому и пошехонскому сыру.

— Ваша позиция в том, что вы считаете, что если сыр стал сортом сыра, то его нельзя ограничивать в использовании?

— Допустим в Италии есть сорок пять защищенных названий сыров. К примеру, есть защищенное название Буйволиная Моцарелла из Кампании (Mozzarella di Buffala Campana). Данная Моцарелла производится в провинции Кампания из буйволинного молока, с использованием заквасочных ферментов, с плавлением сырного зерна после 5 часов ферментации при температуре 95 градусов. Молоко должно быть цельное и переработано в течении шестидесяти часов с момента дойки. Данная ассоциация, которая находится в Неаполе производит независимый контроль соблюдается ли данная технология и осуществляет рекламу данного словосочетания по всему миру. Допустим активная рекламная компания ассоциации даже в России формирует общественно мнение, что настоящая Моцарелла из буйволинного молока, хотя буйволинной моцареллы даже в Италии потребляется только 9%. В данном случае всем понятно, что Моцарелла это сорт сыра, а Буйволиная Моцарелла из Кампании (Mozzarella di Buffala Campana) это вид сыра и защищенное название. Таких примеров много по всему миру и не только в Италии. Допустим есть сыр Камамбер, но есть защищенное название «Камамбер из Нормандии» (Camembert de Normandie). Никто не запрещает сорта Бри, Гауда, Эдам. Хотя это все название мест, где эти сорта появились.

— А почему вы не можете переименовать данный сорт сыра и производить под другим названием?

— Кто знаком с психологией и поведением потребителей, тот понимает, что это не совсем реально. Потребители не настолько искушенные, чтобы разбираться в этих вопросах и пробовать все новинки. Ну представьте, что моцареллу надо начать называть «итальянским сыром». Как потребитель поймет, что вы имеете в виду? Нужны десятилетия чтобы потребитель привык к этому названию. Такие случаи бывают и есть примеры, но допустим сыр Филадельфия, производимый компанией Крафт и имеющий права на это название по сути также стал сортом сыра, но на это потребовалась более 100 лет. Все остальные компании этот сыр называют по-разному, либо Твороженный, либо Кремчиз. Редко каким компаниям посчастливилось раскрутить свои собственные названия, которые дали имя всему сорту. Мы конечно пытаемся дать адыгейскому сыру другое название. Мы выпустили идентичный сыр под названием «Кавказский», но так как потребитель не знает что это за сыр, то его продажи очень слабые.

— Тогда не очень понятно, почему апелляционный суд Тулы отклонил иск к вашей компании, если по сути вы нарушаете НМПТ и производите адыгейский сыр?

— Нам удались доказать суду, что сами адыгейские производители не производят адыгейский сыр по технологии НМПТ, а производят его по ГОСТу или по ТУ. Закон защищает название только когда продукт производится по технологии описанной в НМПТ. Если он производится по ГОСТ или ТУ, то требовать производителям из других регионов прекратить производить данный сыр является ограничением конкуренции. Представьте, что производители буйволиной моцареллы требуют запретить производство буйволиной моцареллы, а сами производят данный сыр из коровьего молока? Это же будет нонсенс. Кстати, в Италии вы можете производить моцареллу из буйволинного молока и можете называть ее Буйволинной моцареллой, даже если вы не находитесь в данной провинции, но не можете назвать «Буйволинная Моцарелла из Кампании».

— Так вы хотите сказать, что адыгейские производители Адыгейского сыра не соблюдают НМПТ и производят по ГОСТу, но требует запретить производство по ГОСТу в других регионах?

— Я их могу понять, потому что все хотят выигрывать в конкурентной борьбе и у них это во многом получается. Если говорить о моей личной позиции, то конечно мне не хочется сокращать на предприятии сто человек и потерять инвестиции, на которые я взял кредит в банке и до сих пор его не отдал, но в первую очередь мне бы хотелось сделать свой вклад в то, чтобы общество разобралось в этой ситуации и институт защищенных названий, безусловно правильный и нужный, был правильным образом структурирован. Необходимы понятные правила игры. На этом примере можно как раз и разобраться с этим вопросом и принять правильные законы на эту тему. Если оставить все как есть, то «де юро» адыгейский сыр может уйти с полок магазинов, так как нельзя производить по ГОСТу, потому что это нарушает НМПТ, а по НМПТ также невозможно производить, так как, во-первых, нет столько ивовых прутьев для одноразовых корзиночек и это нарушает санитарные нормы России и также нет столько коров, пасущихся в предгорьях Кавказа в Адыгее. А если производить по Госту, то тогда в чем смысл НМПТ, в чем будет уникальность этого сыра? Просто запретить другим в России? Кстати, еще один казус что НМПТ действует только на территории России, а в Казахстане и в Белоруссии этот закон не действует, но действует ГОСТ.

— Значит в этих странах можно производить данный сыр, а в России нет?

— Данный сыр можно производить по всему миру. Допустим адыгейский сыр продается в Германии сделанный в Германии, и я уверен, что этот сорт сыра будет становиться популярным по всему миру, потому что этот сыр не сложен в производстве и имеет фантастический вкус. Похожее распространение получили другие сорта сыров производимые по всему миру такие как: Моцарелла, Сулугуни, Маскарпоне, Рикотта, Брынза, Бри, Гауда, Чеддер. Проблема запрета этого сыра еще в том, самый вкусный и ароматный адыгейский тогда, когда он свежий. Лучше всего его употреблять в течении недели после производства. Доставить его из Адыгеи в Сибирь или на Дальний восток 1-2 недели. А если кто то захочет его сделать и продать свежим на рынке, то он нарушит НМПТ. Получается, что жители этих регионов будут лишены возможности употреблять свежий адыгейский сыр.

— Но может быть этот закон поможет бороться с фальсификатом?

— Сама идея НМПТ очень хорошая и я ее полностью поддерживаю. Во многих регионах есть свои оригинальные рецепты и технологии. Если региональные или федеральные структуры будут контролировать качество и нести за него ответственность, как это происходит в Италии, то это было бы очень хорошо. Мы были на обучении на Сицилии и там как раз проходили курс обучения при государственной лаборатории, которая является официальной лабораторией, которая контролирует качество сыра Рагузано ДОП (Ragusano DOP). (ДОП - Защищенное Наименование по Происхождению – Denominazione di Origine Protetta). Там присваивается номер каждой головке сыра производимой на заводах вокруг города Рагуза. Этот сыр производится из не пастеризованного молока, что накладывает само по себе большую ответственность. Там досконально проверяется каждая партия и каждая ферма, которая поставляет молоко на эти заводы. Лаборатория проверяет условия производства, состав трав, которые употребляет корова и все показатели данного сыра вплоть до ароматного профиля сыра. Если сыр не соответствует стандартам качества, то данная лаборатория не дает разрешение на продажу данного сыра. К сожалению, в Адыгее процесс производства адыгейского сыра никакая организация не контролирует. Часто это производится в антисанитарных условиях кустарным способом не безопасным для людей. Поэтому данный НМПТ никак не решает проблему фальсификата.

— А что в таком случае вы предлагаете?

— Во-первых, я предлагаю не трогать уже то что сделано до нас и позаботиться о потребителях. Адыгейский сыр - это сорт сыра и гордость России, а не только Адыгеи и нет ничего похожего из сортов сыра на Адыгейский сыр. Это все равно что запретить творог, который по сути является сортом сыра. Во-вторых, необходимо внести изменения в НМПТ и сделать расширение название, добавить еще одно или два слова к данному названию чтобы потребитель мог знать, что этот сыр произведен в Адыгее и изменить технологию, описанную в данном документе на более адаптированную к требованиям российского законодательства. Кроме этого необходимо не на словах, а на деле начать бороться с фальсификатом.