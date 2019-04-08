Торговля на бирже для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете

Торговля на бирже – перспективное и прибыльное занятие, к тому же его можно освоить, не выходя из дома и работать в интернете. Неудивительно, что трейдинг привлекает всё больше и больше желающих обрести финансовую свободу. Но стоит ли выбирать этот путь? И с чего начать? Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.
Прежде чем начать читать подробную инструкцию, как начать торговать, задайте себе один важный вопрос: Вы уверены, что хотите и можете преуспеть в трейдинге? Сходу ответить на этот вопрос не получится. Для начала Вам необходимо узнать о специфике этой профессии и личностных качествах, которые необходимы, чтобы успешно торговать. Увы, но отсутствие некоторых качеств может стать принципиальным препятствием на пути к этой профессии. Поэтому сначала узнайте, что представляет собой трейдинг и каких жертв он требует, а потом уже решайте, готовы ли Вы к этому или нет.
Если Вы придёте к выводу, что трейдинг Вам подходит, переходите к чтению следующего абзаца.
Итак, Вы стоите у истоков своей карьеры трейдера. Это важный момент, потому что от правильного старта во многом зависит конечный результат. С чего же начать?
Как бы банально это не звучало, начать торговать без хотя бы минимального депозита никак не получится. Причём тут есть важный нюанс – деньги, которые Вы выделяете для трейдинга, должны быть лишними в самом прямом смысле этого слова – они не должны быть оторваны от семейного бюджета в ущерб основным потребностям, взяты в долг или в кредит. По сути, это должны быть средства, без которых Вы сможете безболезненно обойтись и потеря которых не вызовет финансовых проблем.
Не рекомендуется закладывать на депозит слишком много на первых порах – большие прибыли вскружат голову, а большие убытки убьют желание торговать.
Без скучного изучения теории не обойтись. Впрочем, можно сделать обучение менее скучным, если зубрить термины и азы не по книжкам, а изучать их в рамках вебинаров и видео-уроков от опытного преподавателя.
Важно, чтобы к моменту старта торговли Вы уже знали основные термины, понимали, где искать котировки и тренд на графике имели представление о том, как работает биржа.
Тоже очень важный момент. Брокер – Ваш посредник на бирже, поэтому нужно, чтобы он был надёжным и предоставлял доступ ко всем необходимым торговым инструментам. Из этого следует, что к моменту выбора брокера Вы уже должны определиться, чем и где хотите торговать.
Демо-счёт, который предоставляют практически все брокеры – это клон реального счёта, с той разницей, что там трейдер торгует не на реальные, а на виртуальные деньги. Плюсы демки в том, что она поможет Вам освоиться на бирже и «пощупать» профессию в условиях, приближенных к реальной торговле.
Уделите практике на демо-счёте достаточно времени, но не засиживайтесь на нём слишком долго – велик риск никогда не начать торговать и получать прибыль.
Когда этап демо-торговли пройден, переходите на реальный счёт и пробуйте торговать. Вы сразу заметите увеличение уровня стресса – это нормально, учитывая, что Вы имеете реальный риск потерять деньги. Но не пугайтесь ошибок и неудач – это неминуемые спутники профессионального роста. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А Ваша цель – торговать и учиться на своих ошибках.
Все новички совершают одни и те же ошибки. Надеемся, что напоминания ниже помогут Вам их избежать.
Итак, это были основные моменты инструкции, как стать успешным трейдером. Если Вы будете им следовать, торговля на бирже, вероятнее всего, станет для вас не просто хобби, а прибыльным делом. И помните, главное – осознанный подход и ответственность, тогда всё получится.