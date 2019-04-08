Торговля на бирже для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете

Торговля на бирже – перспективное и прибыльное занятие, к тому же его можно освоить, не выходя из дома и работать в интернете. Неудивительно, что трейдинг привлекает всё больше и больше желающих обрести финансовую свободу. Но стоит ли выбирать этот путь? И с чего начать? Об этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Торговля на бирже: перед стартом

Прежде чем начать читать подробную инструкцию, как начать торговать, задайте себе один важный вопрос: Вы уверены, что хотите и можете преуспеть в трейдинге? Сходу ответить на этот вопрос не получится. Для начала Вам необходимо узнать о специфике этой профессии и личностных качествах, которые необходимы, чтобы успешно торговать. Увы, но отсутствие некоторых качеств может стать принципиальным препятствием на пути к этой профессии. Поэтому сначала узнайте, что представляет собой трейдинг и каких жертв он требует, а потом уже решайте, готовы ли Вы к этому или нет.

Если Вы придёте к выводу, что трейдинг Вам подходит, переходите к чтению следующего абзаца.

Игра на бирже: инструкция новичка

Итак, Вы стоите у истоков своей карьеры трейдера. Это важный момент, потому что от правильного старта во многом зависит конечный результат. С чего же начать?

Выделите деньги

Как бы банально это не звучало, начать торговать без хотя бы минимального депозита никак не получится. Причём тут есть важный нюанс – деньги, которые Вы выделяете для трейдинга, должны быть лишними в самом прямом смысле этого слова – они не должны быть оторваны от семейного бюджета в ущерб основным потребностям, взяты в долг или в кредит. По сути, это должны быть средства, без которых Вы сможете безболезненно обойтись и потеря которых не вызовет финансовых проблем.

Не рекомендуется закладывать на депозит слишком много на первых порах – большие прибыли вскружат голову, а большие убытки убьют желание торговать.

Обучитесь азам торговли

Без скучного изучения теории не обойтись. Впрочем, можно сделать обучение менее скучным, если зубрить термины и азы не по книжкам, а изучать их в рамках вебинаров и видео-уроков от опытного преподавателя.

Важно, чтобы к моменту старта торговли Вы уже знали основные термины, понимали, где искать котировки и тренд на графике имели представление о том, как работает биржа.

Выберите брокера

Тоже очень важный момент. Брокер – Ваш посредник на бирже, поэтому нужно, чтобы он был надёжным и предоставлял доступ ко всем необходимым торговым инструментам. Из этого следует, что к моменту выбора брокера Вы уже должны определиться, чем и где хотите торговать.

Попрактикуйтесь на демо-счёте

Демо-счёт, который предоставляют практически все брокеры – это клон реального счёта, с той разницей, что там трейдер торгует не на реальные, а на виртуальные деньги. Плюсы демки в том, что она поможет Вам освоиться на бирже и «пощупать» профессию в условиях, приближенных к реальной торговле.

Уделите практике на демо-счёте достаточно времени, но не засиживайтесь на нём слишком долго – велик риск никогда не начать торговать и получать прибыль.

Начинайте торговать на реальном счёте

Когда этап демо-торговли пройден, переходите на реальный счёт и пробуйте торговать. Вы сразу заметите увеличение уровня стресса – это нормально, учитывая, что Вы имеете реальный риск потерять деньги. Но не пугайтесь ошибок и неудач – это неминуемые спутники профессионального роста. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А Ваша цель – торговать и учиться на своих ошибках.

Несколько важных нюансов для новичка

Все новички совершают одни и те же ошибки. Надеемся, что напоминания ниже помогут Вам их избежать.

Берегите торговую систему смолоду.

Чёткая торговая система и умение организованно и последовательно её придерживаться – большая половина успеха в трейдинге. Поэтому, не откладывайте создание торговой системы на потом. С самого начал привыкайте следовать установленным правилам, вести журнал сделок и не отходить от мани и риск-менеджмента. Не забывайте про стопы.

Стоп-лосс – обязательное условие для сделки новичка. Не пренебрегайте стопами, чтобы не слить депозит и не выйти с рынка в первый же месяц. Не забрасывайте обучение.

То, что Вы уже начали торговать, не означает, что Вы уже всё умеете. Даже профи продолжают учиться, поэтому не пренебрегайте самообразованием – только так Вы сможете расти в профессии.

Итак, это были основные моменты инструкции, как стать успешным трейдером. Если Вы будете им следовать, торговля на бирже, вероятнее всего, станет для вас не просто хобби, а прибыльным делом. И помните, главное – осознанный подход и ответственность, тогда всё получится.