В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. По словам, представителя Кремля, наш президент открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня, в том числе по ситуации в Донбассе, передаёт РИА Новости.

«Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Дело в том, что Россия не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт, который могут решить только сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По его мнению, главная задача нового президента государства – это прекращение огня в Донецкой и Луганской областях. При этом он подчеркнул, что никогда не пожертвует территориями и людьми Украины.