Вход/Регистрация Подписка

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Москва, 08.04.2019

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – прокомментировал слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. По словам, представителя Кремля, наш президент открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня, в том числе по ситуации в Донбассе, передаёт РИА Новости.

«Кроме того, Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе главное – не диалог с Москвой. Дело в том, что Россия не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт, который могут решить только сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По его мнению, главная задача нового президента государства – это прекращение огня в Донецкой и Луганской областях. При этом он подчеркнул, что никогда не пожертвует территориями и людьми Украины.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    2. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    3. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама