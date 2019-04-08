В Москве начались переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня началась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путинам и его коллеги из Турции Реджепа Эрдогана. Ожидается, что лидеры государств обсудят двусторонние отношения, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, а также реализацию таких важных совместных энергетических проектов, как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», передаёт РИА Новости.

Кроме того, будет обсуждаться контракт на поставку Турции зенитных ракетных комплексов С-400, а также ситуация в Сирии. Напомним, ранее Эрдоган заявил о своем намерении обсудить с Путиным начало военной операции в этой стране. Среди других тем переговоров - решение США по Голанским высотам и различные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Между тем, перед началом встречи российский лидер заявил журналистам, что в ходе переговоров предстоит «обсудить и решить огромный пакет вопросов».

«У нас активно развиваются контакты и по линии внешнеполитических ведомств, и по линии Миноборон РФ и Турции, и военно-техническое сотрудничество. То есть огромный пакет самых разных вопросов, которые нам предстоит обсудить и решить», – отметил Путин.