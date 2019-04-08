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Вашингтон нашел инструмент влияния на Зеленского

Москва, 08.04.2019

В Вашингтоне предпочли бы, чтобы Порошенко во второй раз занял пост президента Украины, однако, хорошо понимают, что у политика нет шансов из-за низкой популярности у себя на родине, рассказал газете «Взгляд» политолог из Киева Михаил Погребинский. Именно поэтому, им нужен «инструмент влияния» на возможно нового главу украинского государства, уверен эксперт. В роли такого «инструмента» должен выступить крупный украинский бизнесмен Игорь Коломойский, в отношении которого ФБР начало следствие.

«Коломойский имеет прямое отношение к появлению в нашей избирательной кампании «черного лебедя» – Зеленского», – сказал Погребинский. 

Как сообщает портал The Daily Beast, ссылаясь на собственные источники, в отношении Коломойского в США ведется расследование. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений на территории США по «отмыванию» денег.

При этом киевский политолог не исключает, что «у Коломойского и раньше были проблемы с законом», просто всплыли они в самый подходящий момент, когда интерес к олигарху повышен.

При этом Погребинский считает, что это мало, что изменит в ходе выборов президента на Украине.

«На кампанию уже, пожалуй, ничего повлиять не сможет», - сказал эксперт, который уверен, что Зеленскому «лучше было бы уже вообще не ввязываться в полемику с Порошенко».

Напомним, бизнесмен Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области в 2015 году после открытого конфликта с Петром Порошенко.

Несмотря на эмиграцию, Коломойский продолжает контролировать ряд СМИ Украины. Олигарха связывают с выдвижением на пост президента Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке по итогам первого тура.

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