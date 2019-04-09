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Dassault Systèmes проведет 13-й 3DEXPERIENCE Forum 18 апреля в технопарке «Сколково»

Москва, 09.04.2019
Ключевой темой мероприятия станет Индустриальный Ренессанс – новый этап цифровизации промышленных предприятий
  • Dassault Systèmes проведет 13-й 3DEXPERIENCE Forum 18 апреля в технопарке «Сколково»

из архива пресс-службы

Москва, 2 апреля 2019 года – Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, проведет 13-й 3DEXPERIENCE Forum 18 апреля на базе технопарка «Сколково». Мероприятие соберет более 500 представителей крупнейших российских компаний и будет посвящено обсуждению и демонстрации передовых технологических решений для цифровизации российской промышленности. Форум откроют Оливье Рибе (Olivier Ribet), исполнительный вице-президент по межотраслевым проектам Dassault Systèmes в регионе EMEAR, и Алексей Рыжов, управляющий директор Dassault Systèmes в России и СНГ.

В этом году 3DEXPERIENCE Forum будет состоять из пленарной сессии и шести тематических сессий. Четыре из шести сессий будут посвящены этапам создания цифрового изделия, участники смогут выбрать для себя наиболее интересные доклады экспертов Dassault Systèmes, а также представителей российских компаний, использующих передовые технологии для создания изделий на своих предприятиях. Эти сессии - «Цифровизация разработки продукта», «Цифровизация производства», «Цифровизация процессов управления и взаимодействия», «Имитационное моделирование физических процессов».

Эксперты в области капитального строительства сложных объектов смогут посетить одноименную сессию и узнать о глобальных тенденциях в этой области, цифровых двойниках 3DEXPERIENCE, BIM третьего уровня и многом другом. Представителям горнодобывающей промышленности будут представлены доклады об оперативном планировании предприятий, работе с горно-геологическими данными, трёхмерном геомеханическом моделировании, а также опыте внедрения технологий Dassault Systèmes на ведущих предприятиях страны.

В рамках деловой программы эксперты Dassault Systèmes, а также клиенты и партнеры компании расскажут о том, как за счет внедрения современных цифровых технологий повышать эффективность и конкурентоспособность промышленных предприятий – в том числе аэрокосмической, автомобильной, машиностроительной, горнодобывающей и других отраслей. В своих докладах спикеры затронут актуальные вопросы создания цифровых двойников производственных систем и продуктов, применения дополненной реальности в решении прикладных задач, цифровой преемственности, а также различные аспекты аддитивного производства и другие темы.

Законченный сценарий каждого этапа жизненного цикла изделия на базе платформы 3DEXPERIENCE станет ключевым в выставочной зоне форума и поможет участникам оценить преимущества использования платформы в качестве единой среды для всех участников процесса по созданию передовых изделий, начиная с этапа создания концепции изделия, дизайна, инженерных расчетов, производства до управления логистикой и совместной работы, в том числе с использованием виртуальной и дополненной реальности.

В партнерской зоне форума будут представлены экспозиции ключевых партнеров Dassault Systèmes с примерами решений и демонстрациями ключевых технологий. Посетители смогут детально ознакомиться со всем спектром представленных решений в рамках специальных туров по выставочной зоне при участии экспертов компании и партнеров.

Традиционно форум не обходится без поддержки спонсоров и средств массовой информации. В этом году платиновым спонсором 3DEXPERIENCE Forum стала компания HP, глобальный партнер корпорации, который предлагает широкий спектр производительных рабочих станций для работы с ресурсоемкими приложениями и выполнении задач с интенсивными вычислениями, а также устройства для печати, включая 3D-принтеры и печатные машины.

Статус Золотого партнера Форума получила динамично развивающаяся компания «СиЭс Групп», партнер компании Dassault Systèmes, обладающий знаниями и экспертизой продуктов, включая платформу 3DEXPERIENCE, CATIA, DELMIA, ENOVIA. Серебряными партнерами Форума стали компании «Ай-Джи-Эй Технологии» и «Системы Инженерного Анализа».

 

3DEXPERIENCE Forum будет проходить 18 апреля в Технопарке «Сколково». Для удобства участников форума будет организован бесплатный шаттл до технопарка «Сколково» от станции метро «Славянский бульвар». Кроме того, предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия. Регистрация на форум доступна на сайте: 3dsforum.ru.

 

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О компании Dassault Systèmes

Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 250 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com/ru.

3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на территории России и/или других стран.

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