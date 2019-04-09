Депутат Верховной Рады напал на представителя команды Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Олег Барна и представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослав Юраш устроили драку в здании одного из местных телеканалов.

Словесная перепалка, которая быстро переросла в рукопашную, произошла после съемок шоу «Игра с огнём», где обсуждали второй тур выборов на Украине, а также предстоящие дебаты, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, парламентарий подъехал к окончанию эфира и уже в коридоре стал предъявлять претензии представителю команды Зеленского, что их кандидат является предателем интересов «незалежной». В ответ Юраш обвинил действующего президента Петра Порошенко в гибели военнослужащих в боях за Иловайск. После чего депутат схватил Юраша за горло и несколько раз пнул, порвав ему рубашку. При этом Барна требовал, чтобы Юраш не говорил «о главнокомандующем и Иловайске». Драку политиков смогла остановить охрана, которая вывела депутата из здания.

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Бои за Иловайск («Иловайский котёл» – ожесточённые боевые действия в районе города Иловайска между подразделениями силовых структур Украины с одной стороны и вооружёнными формированиями ДНР с другой.

В ходе боёв украинским силовикам удалось овладеть частью города, но впоследствии они оказались окружены силами вооружённых формирований ДНР. К началу сентября 2014 года силы ДНР завершили ликвидацию «котла», при выходе из него украинская сторона понесла потери, исчисляемые сотнями убитых, раненых и пленных.

Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за всё время боевых действий на востоке страны. В украинских СМИ бои под Иловайском называли «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил за всё время военных действий в зоне АТО».