Диетолог рассказал, как сохранить здоровье до глубокой старости

Отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность, а также здоровое сбалансированное питание с молодости позволят дожить до старости без особых проблем для здоровья, уверена врач-диетолог, основатель одной из московских клиник Лидия Ионова. Она отметила неприятную тенденцию, когда у современного молодого поколения начинают появляться возрастные болезни.

«Важно с самого детства прививать здоровые привычки, а не только разрабатывать спецпитание», - сообщила Ионова.

И чем раньше человек начинает думать о здоровье, тем на большее количество лет здоровой старости можно рассчитывать. Врач при этом просит не забывать, что «механизмы старения запускаются в организме, начиная с подросткового возраста».

Также у детей, к сожалению, в современном мире развиваются болезни «пожилых людей, например, сахарный диабет второго типа», - отметила Ионова.

Она подчеркнула, что этот факт свидетельствует об ухудшении «образа жизни людей, последствия которого не способна исправить одна волшебная таблетка».