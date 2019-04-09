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Курс доллара: у спекулянтов сдали нервы

Москва, 09.04.2019
  • Курс доллара: у спекулянтов сдали нервы

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в понедельник упал ниже отметки 65 рублей на фоне энергичного роста нефти. Курс доллара снизился на 45 копеек - до 64,89 рубля. Курс евро снизился на 23 копейки - 73,07 рубля.

Одним из факторов укрепления рубля выступает снижение санкционных рисков после публикации отчета Мюллера, в котором не представлены доказательства сговора дональда Трампа с Россией. Позже Bloomberg сообщил, что законопроекты, предполагающие санкции против РФ, не будут приняты в ближайшее время и могут быть смягчены.

На этом фоне спекулянты перестали осторожничать и спешат заработать на росте рубля. На неделе до 2 апреля чистые спекулятивные ставки на рост курса рубля достигли нового рекордного значения в 34 012 фьючерсных контрактов (+2%). Таковы последние данные американской Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщает profinance.ru.

Спекулянты наращивали ставки на укрепление российской валюты на протяжении десяти из последних отчетных периодов. На неделе до 26 марта этот показатель взлетел до новых исторических максимумов и превысил предыдущий рекорд, поставленный в октябре 2016 года накануне победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Как отмечают аналитики, курс доллара в ближайшее время после ухода под отметку 65 рубля может зафиксироваться в коридоре 64-65 рубля.

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