«Мировое потрясение»: эксперт рассказал, что будет в случае выхода России из ЕС

Как заявил глава Совета Европы Турбьерн Ягланд, если Россия покинет Совет Европы и ее примеру последует Британия, то для мировой арены это будет потрясением.

Главную роль в возможности подобного варианта развития событий эксперты отводят санкциям, о бесперспективности которых говорят все чаще в ЕС.

Как полагает завкафедрой государственного управления по внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД РФ Иван Сурма, в случае принятия Россией решения по выходу из СЕ, страна ничего не потеряет, а скорее выиграет.

Россия вступила в Совет Европы еще в эпоху Ельцина, однако, так и не стала полноправным партнером, потратив колоссальные суммы на членские взносы фактически «в никуда», продолжил эксперт.

В последние годы участие Москвы в СЕ всячески блокировалось «партнерами», а сама площадка оказалась бесперспективной. Если учесть сложные политические процессы внутри самого Евросоюза, то становится понятна бесполезность объединений типа СЕ, рассказал Сурма.

В качестве примера он привел позицию Берлина, который несмотря на давление США, не стал препятствовать «Северному потоку-2». Многие понимают, что сегодня нужно выстраивать деловые отношения, а не замораживать их, добавил эксперт.