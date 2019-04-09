Вход/Регистрация Подписка

Эрдоган ждет решения Путина по цене на газ

Москва, 09.04.2019

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что в ходе встречи 8 апреля с турецким лидером Тайипом Эрдоганом не удалось придти к единому решению по цене на газ, передает «Российский Диалог».

Как сообщил российский лидер, в настоящий момент концерн «Газпром» формирует цены на газ, опираясь на показатели мирового рынка, а не «по своей воле в ультимативном порядке». Именно о таком порядке формирования цен говорил Эрдоган с Путиным, уточняет издание.

Президент России заверил журналистов, что переговоры о цене на газ для Турции будут продолжены, и общая договоренность обязательно будет достигнута. Путин добавил, что Россия дорожит турецким рынком.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он недоволен ценой на газ, установленной Россией для Минска, который покупает газ у РФ гораздо дороже, чем страны ЕС.

На этот посыл своего белорусского коллеги Владимир Путин ответил, что также готов к переговорам, однако существенного изменения тарифов не обещает.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    2. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    3. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама