Эрдоган ждет решения Путина по цене на газ

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что в ходе встречи 8 апреля с турецким лидером Тайипом Эрдоганом не удалось придти к единому решению по цене на газ, передает «Российский Диалог».

Как сообщил российский лидер, в настоящий момент концерн «Газпром» формирует цены на газ, опираясь на показатели мирового рынка, а не «по своей воле в ультимативном порядке». Именно о таком порядке формирования цен говорил Эрдоган с Путиным, уточняет издание.

Президент России заверил журналистов, что переговоры о цене на газ для Турции будут продолжены, и общая договоренность обязательно будет достигнута. Путин добавил, что Россия дорожит турецким рынком.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он недоволен ценой на газ, установленной Россией для Минска, который покупает газ у РФ гораздо дороже, чем страны ЕС.

На этот посыл своего белорусского коллеги Владимир Путин ответил, что также готов к переговорам, однако существенного изменения тарифов не обещает.