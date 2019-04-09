Гисметео, прогноз погоды на выходные: в Москву вернутся морозы

Специалисты Гисметео сделали новый прогноз погоды на выходные в Москве. И он не самый утешительный для начинающих привыкать к теплу жителей региона – их ждёт неприятный сюрприз, так как метеорологи предупреждают: в столице вновь похолодает.

Уже сейчас на синоптическую ситуацию в Москве оказывает влияние циклон, который пришёл с северо-запада страны. Он принёс с собой пасмурную погоду с порывистым ветром и осадками. При этом температурный фон пока продолжает находиться в диапазоне плюс 10-15, что значительно выше климатической нормы. Однако уже во второй половине недели циклон развернётся своей тыловой частью, поэтому дождей не будет, зато чувствительно похолодает, чему будет способствовать северный ветер из Антарктики. Как результат, в ночь на пятницу, 12 апреля в Москву вернуться морозы – ожидается минус 1-2. Существенно понизится и дневная температура. Так, днём в пятницу синоптики Гисметео прогнозируют всего плюс 5-7. При этом будет пасмурно, кучные облака затянут небо.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на выходные

В ночь на субботу, 13 апреля столбики термометров могут опуститься до минус 2-3, в области – до минус 4, что совсем не обрадует тех, кто собирается провести выходные на своих загородных «фазендах». Днём в субботу по-прежнему холодно и некомфортно. Осадков не ожидается, но и солнце не сумеет пробиться сквозь высокую облачность. В воскресенье, 14 апреля в ночные часы всё так же морозно – минус 1-2. Днём, в Москву вторгнется антициклон, атмосферное давление повысится, влажность снизится, будет ясно и солнечно. Однако выше плюс 7 воздух не прогреется. А очередное потепление в Москве ожидается лишь на следующей неделе.

В народе день 14 апреля называли Марья-зажги снега, так как в конце второй недели второго весеннего месяца обычно происходил разлив вод из-за активного таяния снега. Наши предки считали, что если на Марью разливаются воды – травы будет много; звёздное и ясное небо – предвестник благодатного лета; во время заката видна молния – утром будет дождь; синие облака плывут по небу – к теплу; пчёлы вылетели рано – жди солнечную и сухую весну.