Истребитель F-35А сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном

Оснащённый системой «стелс» Истребитель F-35А сил самообороны Японии пропал с экранов радаров над Тихим океаном.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, воздушное судно, которое базировалось на военной базе Мисава, выполняло учебный полёт. Согласно предварительной информации, истребитель исчез с радаров, когда находился над океаном в районе японской префектуры Аомори.

Не исключено, что самолёт потерпел катастрофу. В настоящее время на месте возможного крушения ведётся поисково-спасательная операция.

Другие подробности этого происшествия пока не сообщаются.