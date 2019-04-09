Лукашенко рассказал, кто станет следующим президентом Украины

Шансы стать президентом у лидера первого тура выборов Владимира Зеленского оценил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что действующий президент Украины Порошенко сохранит за собой президентское кресло, хотя, по мнению Лукашенко, итоги выборов предсказать сложно, передает агентство «Анадолу». Несмотря на то, что «после первого тура лидирует Зеленский, а Порошенко от него отстает», итоги второго тура «могут преподнести сюрпризы».

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», - заявил Лукашенко.

Сравнивать сильные и слабые стороны кандидатов президент Белоруссии отказался, добавив, что лично с Зеленским он не знаком, но знает, что шоумена поддерживают многие украинцы в знак протеста и несогласие с политикой действующей власти и команды Порошенко.

Лукашенко в этой связи порекомендовал украинцам, которые голосовали, исходя из этих соображений, не ходить на выборы 21 апреля.

Как сообщает СМИ, он уверен, что лучше не голосовать, чем в итоге выбрать человека, который изначально не устраивает как руководитель, и следующие пять лет «горько каяться».

Ранее президент Белоруссии не раз высказывал точку зрения, что Порошенко сохранит за собой должность главы страны, несмотря на низкие рейтинги.