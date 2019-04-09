Минтруд меняет правила охраны труда

В России вступают в силу новые правила по охране труда, соответствующий приказ Минтруда подписан и вступает в силу. Изменения касаются работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного транспорта.

Согласно правилам документ, опубликованный на официальном ресурсе правовой информации 9 октября 2018 года, вступает в силу ровно через 6 месяцев после публикации, то есть 9 апреля 2019 года.

Правилами установлены новые нормы труда и отдыха для работников, занятых в промышленном производстве, а именно с эксплуатацией, техническим осмотром и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта. Также работать и отдыхать по-новому будут работники, занятые на конвейерах, транспортерах, трубопроводном транспорте и пневмотранспорте, то есть работающие с промышленным транспортом непрерывного действия.

В Минтруде подчеркивают, что работодатели обязаны обеспечить таким сотрудникам безопасную эксплуатацию техники, а также предоставлять оборудование в полностью исправном состоянии.

Работодатель также будет обязан вовремя проводить переквалификацию своих сотрудников и проверять знания по проверке знаний охраны труда и отдыха.

Приказ утверждает новые правила обязательные для исполнения всеми работодателями, как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.