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Саудовская Аравия намерена отказаться от доллара при расчетах за нефть

Москва, 09.04.2019

Эр-Рияд рассматривает варианты отказа от доллара при расчетах за нефть, сообщает Reuters. Различные варианты перехода на альтернативные валюты уже несколько месяцев обсуждает в закрытом режиме высокопоставленные чиновники от энергетики Саудовской Аравии.

СМИ уточняет, что в закрытых обсуждениях принимают участие представители американской администрации и некоторые партнеры Саудовской Аравии по ОПЕК.

Как сообщает агентство, необходимость отказа от доллара при расчетах за нефть возникала у Эр-Рияда из-за планов США принять закон о запрете энергетических картелей, в число которых входит ОПЕК. Если документ увидит свет, то члены ОПЕК лишаться иммунитета, а также могут стать объектами судебных исков за антимонопольный сговор, что поставит точку в существовании ОПЕК.

СМИ уточняет, что проект подобного документа по запрету кртелей был внесен на рассмотрение в Конгресс в 2008 году, однако, он несколько раз отклонялся в годы президентства Барака Обамы.

При учете борьбы с высокими ценами на нефть нынешнего президента США Дональда Трампа, документ имеет хорошие шансы на принятие.

Reuters сообщает, ссылаясь на опрошенных экономистов, что в случае воплощения Эр-Риядом задуманного, доллар потеряет статус главной мировой резервной валюты.

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