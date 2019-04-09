Вход/Регистрация Подписка

Норвегия сворачивает добычу нефти

Москва, 09.04.2019
#Мир
  • Норвегия сворачивает добычу нефти

Лофотенские острова

BarcroftMedia/TASS

Рабочая партия Норвегии в эти выходные решила отозвать свою поддержку проекту разведки нефтяных месторождений и добычи на шельфе Лофотенских островов, находящихся у северо-западного побережья королевства. С переходом «рабочих» в лагерь противников разведки у антиуглеводородного лобби в стортинге (парламенте) образуется абсолютное большинство, означающее, что этот район может быть навсегда закрыт для нефтяников. 

Неожиданная смена позиции крупнейшей норвежской партии является серьезным ударом по нефтяной промышленности северного королевства. Нефть и газ составляют более половины экспорта Норвегии. Госкомпания Equinor ASA, крупнейшая нефтедобывающая компания в королевстве, утверждает, что при постепенном сокращении запасов нефти без Лофотенских островов, запасы которых оцениваются в 1 – 3 млрд баррелей нефти, сохранить «нефтянку» едва ли удастся.

«Весь нефтяной сектор поражен и разочарован,- прокомментировал решение Рабочей партии президент Нефтегазовой ассоциации Норвегии Карл Эрик Шьётт-Педерсен.- Они лишает нас предсказуемости, от которой мы сильно зависим».

И все же не совсем правильно считать решение Рабочей партии перейти в лагерь противников добычи нефти на шельфе Лофотенских островов такой уж большой неожиданностью. Норвежцы все больше сомневаются в главном продукте экспорта и основном источнике богатств королевства. Во всем виноваты изменения климата. В результате сейчас все больше нефтяников понимают, что на Лофотенские острова, вокруг которых уже много лет кипят страсти, их все же не пустят.

Но окончательное и полное закрытие Лофотенского архипелага означает, что теперь победившие противники «нефтянки» перейдут к Баренцеву морю и начнут требовать запретить добычу «черного золота» и там.

Нефтяники сейчас также боятся, что «рабочие», когда в следующий раз придут к власти в королевстве, захотят или будут вынуждены идти на компромисс с влиятельным антиуглеводородным лобби и по другим важным вопросам: налогам в нефтяном секторе и очень выгодном для нефтяником возмещении расходов на разведку для компаний с низкой прибылью.

Крайне недоволен решением Рабочей партии и крупнейший профсоюз Норвегии – профсоюз промышленной энергетики, который много лет поддерживает эту партию. Лидеры профсоюза жестко раскритиковали новую позицию «рабочих» по Лофотенским островам.

«В отрасли сейчас, наверное, очень многие хотят узнать, что же все-таки поддерживает Рабочая партия»,- заявил лидер профсоюза Фроде Альфхейм.

Лидер Рабочей партии Йона Гар Стор утверждает, что его партия продолжит поддерживать нефтяной сектор и существующую налоговую систему. Однако он же на прошлой неделе заявил, что нефтяные компании в Норвегии должны выполнить обязательства по переходу на полностью безвредное для окружающей среды производство несмотря на то, что это очень трудновыполнимая задача.

Фроде Альфхейм все еще продолжает надеяться, что Рабочая партия и другие крупные норвежские партии продолжат защищать льготы для «нефтянки». Он согласился, что ужесточение требований по выбросам в атмосферу может помочь и нефтяной отрасли, но подчеркнул, что правительство должно придерживаться политики «кнута и пряника», а не только «кнута».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    2. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    3. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама