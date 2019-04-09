Норвегия сворачивает добычу нефти

Рабочая партия Норвегии в эти выходные решила отозвать свою поддержку проекту разведки нефтяных месторождений и добычи на шельфе Лофотенских островов, находящихся у северо-западного побережья королевства. С переходом «рабочих» в лагерь противников разведки у антиуглеводородного лобби в стортинге (парламенте) образуется абсолютное большинство, означающее, что этот район может быть навсегда закрыт для нефтяников.

Неожиданная смена позиции крупнейшей норвежской партии является серьезным ударом по нефтяной промышленности северного королевства. Нефть и газ составляют более половины экспорта Норвегии. Госкомпания Equinor ASA, крупнейшая нефтедобывающая компания в королевстве, утверждает, что при постепенном сокращении запасов нефти без Лофотенских островов, запасы которых оцениваются в 1 – 3 млрд баррелей нефти, сохранить «нефтянку» едва ли удастся.

«Весь нефтяной сектор поражен и разочарован,- прокомментировал решение Рабочей партии президент Нефтегазовой ассоциации Норвегии Карл Эрик Шьётт-Педерсен.- Они лишает нас предсказуемости, от которой мы сильно зависим».

И все же не совсем правильно считать решение Рабочей партии перейти в лагерь противников добычи нефти на шельфе Лофотенских островов такой уж большой неожиданностью. Норвежцы все больше сомневаются в главном продукте экспорта и основном источнике богатств королевства. Во всем виноваты изменения климата. В результате сейчас все больше нефтяников понимают, что на Лофотенские острова, вокруг которых уже много лет кипят страсти, их все же не пустят.

Но окончательное и полное закрытие Лофотенского архипелага означает, что теперь победившие противники «нефтянки» перейдут к Баренцеву морю и начнут требовать запретить добычу «черного золота» и там.

Нефтяники сейчас также боятся, что «рабочие», когда в следующий раз придут к власти в королевстве, захотят или будут вынуждены идти на компромисс с влиятельным антиуглеводородным лобби и по другим важным вопросам: налогам в нефтяном секторе и очень выгодном для нефтяником возмещении расходов на разведку для компаний с низкой прибылью.

Крайне недоволен решением Рабочей партии и крупнейший профсоюз Норвегии – профсоюз промышленной энергетики, который много лет поддерживает эту партию. Лидеры профсоюза жестко раскритиковали новую позицию «рабочих» по Лофотенским островам.

«В отрасли сейчас, наверное, очень многие хотят узнать, что же все-таки поддерживает Рабочая партия»,- заявил лидер профсоюза Фроде Альфхейм.

Лидер Рабочей партии Йона Гар Стор утверждает, что его партия продолжит поддерживать нефтяной сектор и существующую налоговую систему. Однако он же на прошлой неделе заявил, что нефтяные компании в Норвегии должны выполнить обязательства по переходу на полностью безвредное для окружающей среды производство несмотря на то, что это очень трудновыполнимая задача.

Фроде Альфхейм все еще продолжает надеяться, что Рабочая партия и другие крупные норвежские партии продолжат защищать льготы для «нефтянки». Он согласился, что ужесточение требований по выбросам в атмосферу может помочь и нефтяной отрасли, но подчеркнул, что правительство должно придерживаться политики «кнута и пряника», а не только «кнута».