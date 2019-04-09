В Киеве рассказали, что страну «зажали долги»

Украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что страна сейчас «зажата долгом», а треть бюджет пойдет на его погашение. Чиновник уверен, что сейчас необходимо грамотное управление внешними займами, сообщает правительственный сайт.

«Профессиональное и качественное управление госдолгом — это вопрос стабильности. ВВП должен расти, а долг уменьшаться», - сказал Гройсман.

Ранее официальный Киев сообщил о снижении страны до «безопасной границы», начиная с 2016 года.

Напомним, МВФ утвердил помощь Украине в конце прошлого года. Размер уже перечисленной помощи составляет 1,3 миллиарда долларов. До конца текущего года Киев может получить от МВФ еще два транша 15 мая и 15 ноября общей суммой два с половиной миллиарда долларов. Решение о перечислении будет принято по итогам обзоров организации.

Ранее МВФ уже перечислял Украине финансовую помощь в размере 8,7 миллиарда долларов. При этом за период с 2013 до начала 2018 года отношение госдолга к ВВП страны увеличилось почти в вдвое. В 2019 году В общей сложности Украина должна будет перечислить по внешним займам 17 миллиардов долларов.