Орешкин спрогнозировал рост российской экономики

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – считает вероятным рост российской экономики в 2019 году выше ранее прогнозных 1,3%. По его мнению, риски по темпам роста экономики смещены вверх, в сторону более высокого возможного роста, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что надо обязательно очень аккуратно смотреть на все эти прогнозы, так как январь и февраль, не самые активные месяцы года.

«Поэтому я бы не стал по эти месяцам судить и делать глубокие прогнозы. Нужно, конечно, аккуратно смотреть, но пока всё выглядит так, что велика вероятность более высоких темпов роста в этом году», – сказал Орешкин в кулуарах Арктического форума.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики министр финансов РФ Антон Силуанов также заявил, что темпы роста российской экономики в 2019 году могут превысить 1,3%.