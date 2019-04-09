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Особенности реставрации пианино

Москва, 09.04.2019
Реставрация рояля или пианино не терпит спешки. Важнейшая составляющая этой работы – любовное отношение к делу. Компания, штат которой состоит из нескольких десятков специалистов, обладает возможностями для высококачественного выполнения работы, однако в ней нередко числятся и бездельники, получающие зарплату почти ни за что.
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Для обеспечения рентабельности компания вынуждена ставить дело на поток, вследствие чего ответственность за конечный результат снижается. Основная работа в компании выполняется учениками по той причине, что высокопрофессиональные фортепианные мастера открывают свой бизнес.

Крупномасштабными ремонтными проектами обычно руководят дельцы, которых интересует исключительно денежная, а не музыкальная сторона вопроса. Эти люди выработали у музыкантов устойчивое отвращение к отремонтированным инструментам. Необходимо отметить, что ремонт фортепиано во всех случаях представляет собой процесс с непредсказуемым результатом. Он имеет значительное сходство с работой хирурга, и результат далеко не всегда оказывается столь же хорошим, как хотелось бы. Для адекватной оценки объема работы инструмент необходимо полностью разобрать, в том числе демонтировать чугунную раму, а это требует значительных затрат труда. Поэтому компании, оказывающие платные услуги по ремонту фортепиано, нередко безответственно относятся к выполнению своих профессиональных обязанностей. Это не означает, что добросовестных настройщиков пианино не существует, но они скорее являются исключением, чем правилом. В этом ремесле больше распространена иная форма организации работы: покупка реставратором сломанного инструмента для его починки и последующей продажи. Здесь уже не возникает необходимости в срочном выполнении ремонтных работ, а их качество проверяет нанятый покупателем независимый эксперт.

Необходимо учитывать, что срок гарантии на новое пианино обычно составляет два года. По окончании этого срока проявляются дефекты, обусловленные несоблюдением технологии производства. Важнейшие элементы начинают рассыхаться, в результате чего музыкальный инструмент перестает держать строй. Чтобы облегчить продвижение своих изделий, производители в последнее время увеличивают срок установленной на них гарантии, но она распространяется только на сохранность его элементов, а не на регулировку механизма. Некоторые продавцы гарантируют покупателям один бесплатный вызов настройщика в течение любого срока после покупки. Но если пианино изготовлено с использованием технологии ускоренной сушки древесины, то полноценная регулировка механики невозможна.

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