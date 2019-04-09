Политический блицкриг Нур-Султана

Не успели казахстанцы отойти от мартовских потрясений после отставки с поста президента политического долгожителя Нурсултана Назарбаева, переименования столицы Астаны в Нур-Султан и назначения на пост председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, как на политическом горизонте страны замаячили новые перемены. Девятого апреля 2019 года в своем первом официальном обращении к народу действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о внеочередных президентских выборах, которые согласно Конституционному закону Казахстана, должны состояться в течение двух месяцев со дня их назначения.

«В соответствии с конституцией страны, я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года, – сказал Касым-Жомарт Токаев в эфире национального телевидения. – Я советовался по этому поводу с Елбасы (официальный титул первого президента Казахстана – прим. Эксперта) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий».

За два дня до официального заявления нынешний президент Казахстана действительно успел встретиться со всеми ключевыми представителями власти и лидерами партий, тем самым инициировав оживленное обсуждение грядущих изменений в журналистской и экспертной среде Казахстана. Так что к моменту, когда был подписан Указ «О назначении внеочередных выборов Президента РК», казахстанская общественность уже была в курсе происходящего и отреагировала достаточно сдержано. Досрочные выборы уже успели стать в Казахстане национальной традицией – такими они были и в 2015, и в 2011 и даже в 1999 годах. Не стали исключением и выборы, запланированные на апрель 2020 года, несмотря на февральские заверения елбасы, что в этот раз досрочные выборы стране «не грозят». Казахстанские эксперты, шутя, предлагают внести поправку в Конституцию РК, что в стране выборы могут быть только внеочередными.

«Нынешняя власть не первый раз проделывает такой прием. В противном случае можно было бы рассуждать, что произошло что-то действительно серьезное, заставившее елбасы пойти на такой шаг. А что произошло? Что мы можем не знать? Против приемника в лице Токаева никто не возражал ни внутри страны, ни за ее пределами. Не было в Казахстане и никаких серьезных выступлений по поводу передачи ему власти таким своеобразным способом. Никаких катастрофических обвалов ни в экономике, ни в безопасности, ни в политике по отношению к власти тоже не происходило. Значит, это был заранее продуманный шаг», – говорит Эксперту президент Московского центра публичного изучения права, политолог Аждар Куртов.

Объясняя необходимость проведения в стране досрочных выборов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что «верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с конституцией» и внеочередные выборы должны закрепить этот успех, исключив любые возможные эксцессы: «Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость и стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии лидера нации Назарбаева», – сказал президент.

Форсирование событий на внутриполитической арене Казахстана вполне объясняется и желанием самого елбасы проконтролировать транзит власти в стране. Увидев, что все предыдущие шаги были восприняты населением спокойно, он задействован план, который явно не афишировался, но очевидно был обговорен заранее.

«Цель Назарбаева – спокойная передача власти без всяких потрясений. Если бы осталось ждать еще год, как предусмотрено Конституцией Казахстана, то переходный период неопределенности продолжался бы достаточно долго. Кроме того, досрочные выборы лишают оппозицию возможности серьезной электоральной мобилизации и развертывания активной избирательной кампании», – говорит Аждар Куртов.

Выдвижение кандидатов на пост президента РК начнется со дня, следующего за днем объявления о выборах. Предварительно известно о трех возможных кандидатурах, помимо Касым-Жомарта Токаева – это председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев, секретарь Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) Айкын Конуров и председатель народно-демократической партии «Ауыл» Али Бектаев. Недавно избранная спикером Сената дочь елбасы Дарига Назарбаева баллотироваться в президенты пока не намерена, о чем сообщила ее помощница Сауле Мустафаева. Так что главным кандидатом казахстанские политологи считают действующего президента страны.