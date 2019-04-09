Порошенко рассказал о «мощном ракетном» щите Украины

У Украины появилась ракета, способная преодолеть расстояние в тысячу километров, сообщил президент Украины Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Он добавил, что за последние пять лет Украина нарастила мощный ракетный щит для сдерживания любого противника

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на тысячу километров», – сообщает Порошенко.

Он добавил, что все это «заслуги украинских специалистов», которые сейчас обучают военных страны, как использовать это вооружение.

Порошенко также рассказал, что армия Украины имеет в наличии противокорабельные ракеты, способные уничтожить «корабль малого и среднего класса».

«Украина сможет уничтожить любой корабль в радиусе 300 километров, который осмелится атаковать нас», - сообщил украинский президент.

Ранее Порошенко рассказал, что в 2019 году украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», а в конце года пройдут их финальные испытания.