Приближая будущее: в Москве прошло заседание первой в России Ассоциации “Равные права и равные возможности”

B Москве 5 апреля в отеле Ritz Carlton прошло заседание первой в России Ассоциации “Равные права и равные возможности”.

Повестка Diversity & Inclusion, давно ставшая актуальной во всем мире, становится все более востребованной и в России.

Открывая заседание, Президент Ассоциации Анна Рудакова так озвучила идею ее создания: “Любые изменения, тем более затрагивающие многих людей, требуют совместных усилий и координации. При этом тема равных прав особенно важна тем, что создавая лучшие условия для людей, мы создаем лучшие условия и для бизнеса”.

В Наблюдательный Совет Ассоциации вошли руководители ведущих российских и международных компаний.

Эффективность D&I для бизнеса подчеркнула глава “Sberbank Private Banking” Евгения Тюрикова: “Эффективность компаний в целом по финансовым показателям возрастает на 36%, если во главе стоит женщина. На 21% увеличивается эффективность CAPEX, если в совете директоров женщин более 30%”.

CEO “Google” в России Юлия Соловьёва поделилась на заседании новой программой компании в области D&I: “Очередная программа, которую мы запустили, называется “It's safe to me”. Её ключевая идея – каждый человек должен начинать с себя”.

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям “Mastercard” Виктория Павлова, выступая на заседании, подчеркнула, что лично для неё тема равных прав означает возможность дать человеку новый шанс, чтобы он развил свою историю успеха.

Еще больше примеров важности соблюдения взвешенной политики D&I в своей презентации исследования в области гендерного баланса привел управляющий партнёр “Egon Zehnder” Алексей Соколов.

Почетным спикером заседания стал генеральный секретарь “L'Oreal” в России Жорж Шишманов.

“Внутренние коммуникации и тренинги в рамках политики D&I широко используются в “L'Oreal” и мы верим в результативность инструментов многообразия и инклюзивности для бизнеса” - поддержал других лидеров мнений господин Шишманов в своей презентации.

Генеральный директор “Disney Россия” Марина Жигалова-Озкан напомнила, что при решении вопроса обеспечения равных прав сегодня очень важно уделять внимание и возрастной дискриминации, которую переживают как молодые, так и сотрудники за 40+.

Про поддержку политики гендерного равенства выступил редакционный директор журнала “Forbes” Николай Усков, рассказав, как воплощается идеология Diversity в корпоративной и редакционной политике изданий, в том числе в Совете Директоров.

Стратегия деятельности Ассоциации, по словам Анны Рудаковой, будет базироваться на 3 основных принципах: единство целей, единство ценностей и единство подходов. “По сути, Ассоциация должна стать единой командой лидеров разных отраслей – профессионалов своего дела, готовых помогать друг другу в увеличении результативности бизнеса и развитии своих сотрудников” - утверждает Анна Рудакова.

Сегодня самые успешные компании внедряют идеи многообразия и равных возможностей в корпоративную практику, что позволяет им завоёвывать новые рынки, предлагать инновационные продукты и становиться лидерами своих отраслей.

Один из членов Наблюдательного Совета, старший советник компании “Альварез Марсал” Владислав Мамулькин полагает, что идея равных прав и возможностей в российском бизнес сообществе обладает большим потенциалом развития. По его мнению, хорошие идеи и практики быстро завоёвывают заслуженное признание, и Ассоциация “Равные права и равные возможности” станет востребованной и полезной платформой для обмена и распространения лучших мировых практик.

Ассоциация “Равные права и равные возможности” – это первая в России коммуникационная площадка, которая создана ведущими российскими и международными компаниями, заинтересованными в развитии идей Diversity & Inclusion и гендерного равенства в России, для создания бизнес-среды, в которой будет комфортно работать самым разным людям.