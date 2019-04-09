Силуанов: меры стимулирования мировой экономики исчерпаны

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – считает, что меры денежно-кредитной и бюджетной политики, которые долгие годы стимулировали мировую экономику, исчерпаны. По его мнению, это касается, в том числе, США, а также страны Евросоюза, передаёт «Экономика сегодня».

«Дело в том, что эти механизмы уже не работают, – заявил чиновник в ходе Апрельских чтений в Высшей школе экономики. – Мы видим большие долги, накопленные государственные долги по бюджетной системе - будь то в Старом Свете, в США или КНР».

При этом чиновник призвал учитывать риски, возникающие на фоне «торговых войн», конфликтов интересов и различных ограничений. Как убеждён Силуанов, всё это не способствует увеличению темпов роста, о чём свидетельствуют, в том числе, данныемировых аналитических исследований.

«Если же говорить о нашей стране, то в 2019 году темпы роста экономики ожидаются на уровне выше 1,3%. Эти показатели заложены в прогнозе. Я надеюсь, что такая позитивная тенденция сохранится и в будущем», – резюмировал глава российского Минфина